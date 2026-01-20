Guardia Nacional rechaza haber golpeado a académico colombiano de la Ibero

PUEBLA, Pue., (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) emitieron un comunicado en el que rechazan que elementos de esa corporación hayan golpeado a Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico colombiano de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

En el escrito, la institución afirma que la detención del ciudadano colombiano, ocurrida el 31 de diciembre en el Aeropuerto Internacional del Norte de Apodaca Nuevo León, fue a solicitud de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) quienes informaron “que esta persona estaba en una actitud agresiva alterando el orden público y negándose a acatar indicaciones de las autoridades”.

Cabe señalar que esta versión contradice la información emitida por directivos de la Universidad Iberoamericana que señalaron que el INM era la única autoridad que había proporcionado videos sobre el momento en el que el académico lleva a cabo ese día su trámite migratorio sin ningún contratiempo.

En el comunicado, la GN asegura que luego de la detención, Escobar Barrios fue puesto a disposición ante el juez cívico en el Centro de Justicia de Apodaca, Nuevo León, donde se le practicó una evaluación por el médico legista en turno de seguridad pública y vialidad municipal, donde quedó constancia del estado físico.

“…sin que se haya detectado ningún tipo de fractura corporal como se ha señalado públicamente”, agrega la institución, en relación a la denuncia que hizo el académico en rueda de prensa del 19 de enero, cuando afirmó que fue golpeado por elementos de la GN antes de ser puesto a disposición del juez y que eso le provocó fractura de tres costillas.

Las instituciones refieren que Escobar Barrios fue puesto en libertad el 2 de enero luego de cumplir 36 horas de arresto por falta administrativa.

La Sedena y la GN mencionan que el 16 de enero, fecha en la que esta persona que se encontraba reportada como desaparecida fue localizada por las autoridades estatales, el médico legista del Instituto de Criminalista y Servicios Periciales del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Nuevo León le practicó examen médico “sin que se registraran fracturas en ninguna parte del cuerpo”.

“La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de actuar con estricto apego al estado de derecho, bajo una política de cero impunidad y están atentas a los requerimientos por parte de las autoridades civiles para la determinación de los hechos”, puntualiza el comunicado.

En la rueda de prensa del lunes 19, tanto Escobar Barrios como Simón Hernández León, coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero-Puebla, aseguraron que los golpes que presentaba el académico fueron certificados por médicos.

Además, Hernández León denunció que, a 20 días de la detención, las autoridades no habían proporcionado videos de la mecánica de los hechos, tanto del momento en el que Escobar Barrios alteró el orden público, como de cuando fue detenido.