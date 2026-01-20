Luisa Alcalde revira al PAN por “ley Maduro”: juzgan una iniciativa que no se ha presentado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reviró hoy mismo a la posición fijada por su homólogo panista, Jorge Romero, quien llamó a la reforma electoral propuesta por el oficialismo como “ley Maduro”.

Así como Romero expuso su postura en un video para redes sociales, la morenista reaccionó con un video en el que abordó el debate que por estos días inunda la discusión pública, es decir, la reforma electoral que habrá de presentar la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

Para abordar el caso, Alcalde Luján expresó:

“Los conservadores están haciendo mucho ruido y poco debate honesto, tan es así que han llamado ‘ley Maduro’ a una iniciativa que ni siquiera se ha presentado”.

La presidenta de Morena aseguró que es mentira que se quiera controlar al INE, que se quiera eliminar la pluralidad y que su partido quiere convertir a México en Venezuela.

Alcalde Luján cuestionó si se puede decir que es autoritario discutir sobre cómo se eligen los plurinominales, abundando en que el modelo actual permite que las cúpulas partidistas las que deciden las listas sin tomar en cuenta a nadie.

“Se trata de personas que no tienen qué hacer campaña, que no reciben un solo voto directo y que en muchos casos son impresentables hasta en sus propios estados”.

Para ilustrar lo anterior, se refirió en concreto a los casos de Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Rubén Moreira.

Añadió, siempre a manera de cuestionamiento, si no sería mejor que todos los que lleguen al Congreso lo hagan por la vía del voto.

También, con la misma fórmula de interrogación retórica, planteó por qué se consideraría autoritario fortalecer la democracia participativa, tales como la revocación de mandato o la consulta popular.

E inclusive, cuestionó si podría considerarse autoritario que los migrantes tengan representación en el Congreso, o que se proponga una política de austeridad en un país con uno de los sistemas electorales más caros del mundo.