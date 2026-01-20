México solicita y obtiene prórroga de OPS para no perder certificado como “país libre de sarampión"

El secretario de salud federal, David Kershenobich, habla sobre el brote de sarampión en México en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el martes 20 de enero de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El secretario de Salud federal (SSA), David Kershenobich, informó que México solicitó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una prórroga de dos meses para no perder el certificado internacional como “país libre de sarampión”, la cual fue otorgada por la organización.

Además, confirmó la asistencia de México a la reunión virtual del próximo 13 de abril, junto con Estados Unidos, que convocó dicho organismo el pasado 16 de enero, con el fin de revisar las medidas de atención que ambos países realizan para contener el brote de sarampión y saber si les retira o no el estatus sanitario.

En dicho encuentro, añadió, las autoridades abordarán el tema de si será necesario implementar medidas especiales de vacunación antes o durante el desarrollo del Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes justamente a los tres países donde hay más casos del virus: México, Estados Unidos y Canadá.

El titular de la SSA ofreció estos anuncios la mañana de este martes en la conferencia de Palacio Nacional, luego de que cifras de la propia SSA confirmaron que el virus ya está presente en las 32 entidades federativas.

Hasta el lunes 19 sumaba 7 mil 168 casos acumulados y 24 defunciones, según el Informe Diario del Brote de Sarampión de la Dirección General de Epidemiología de la SSA.

“Canadá ya perdió su estado libre de sarampión. Estados Unidos solicitó una ampliación de dos meses y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos dos meses para tratar de controlar el brote”, explicó Kershenobich.

Y es que, el próximo 1 de febrero se cumplen 12 meses de la presencia confirmada del virus en México. Se trata del plazo que da la OPS a las naciones de la región para mantenerse sin casos endémicos de una enfermedad; en este caso, el sarampión.

Canadá perdió dicho certificado en noviembre de 2025; mientras que Estados Unidos lo perdería este 20 de enero.

¿Medidas adicionales por el Mundial 2026?

En la conferencia, la prensa preguntó al secretario de Salud, David Kershenobich, si habrá medidas especiales para combatir el brote de sarampión en el contexto del desarrollo de la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes mexicanas a la Ciudad de México; Guadalajara, Jalisco; y Monterrey, Nuevo León.

“Efectivamente, venimos trabajando en forma conjunta desde que empezó el brote. Hemos estado en contacto con la Organización Panamericana de la Salud, que es la que finalmente tiene que calificar la manera en que se controla el brote”, respondió.

El funcionario dijo que, en la próxima reunión de abril con la OPS, “cada uno de los países va a presentar cómo ha actuado y procedido para controlar el brote”.

Y subrayó: “El mensaje muy importante es vacunarse. No hay otra manera de controlarlo y no debe de afectar para la Copa Mundial”.

En esa reunión, añadió, se va a decidir “si será necesario vacunarse o no. La recomendación -no obligación- hasta este momento para cualquier persona que vaya a viajar es que esté vacunado precisamente contra el sarampión”.

Kershenobich insistió en que México tiene “una comunicación estrecha con la Organización Panamericana de la Salud, incluso hemos tenido representantes de ellos supervisando todo el proceso”.

-¿Habrá stands de vacunación en los festivales que habrá en el marco de la Copa de la FIFA o en aeropuertos?, insistió la prensa.

-Todo eso se verá. Lo importante es prevenir. Muy pronto les estaremos avisando de otras estrategias que tenemos para evitar precisamente la diseminación del sarampión como son, por ejemplo, vacunar en las centrales camioneras, vacunar en los aeropuertos, etcétera.