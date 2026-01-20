México traslada a 37 líderes criminales a EU por representar "una amenaza real para la seguridad"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch anunció un nuevo envío de “operadores de organizaciones criminales” a Estados Unidos, a petición del Departamento de Justicia de aquel país, con lo que suman ya 92 presuntos narcotraficantes remitidos al vecino país del norte durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

En un contexto en el que el gobierno de Donald Trump ha expresado su insatisfacción por los alcances del combate al crimen organizado en México, donde según el mandatario estadunidense son los cárteles del narcotráfico y no la presidenta Sheinbaum quienes controlan el país, García Harfuch informó sobre el traslado en su cuenta personal de X.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno…

El funcionario informó que “conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, esta mañana se trasladaron a Estados Unidos a 37 “operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”.

García Harfuch explicó que el compromiso que se estableció con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para materializar el envío, fue “no solicitar la pena de muerte” para los criminales, quienes estaban internados en cárceles mexicanas.

“Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas”, abundó el funcionario, al postear imágenes del operativo militar.

“Con este traslado ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE. UU en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país” , concluyó Omar García Harfuch su mensaje.

Por el momento se desconoce quiénes son los “operadores de organizaciones criminales” que fueron entregados a Estados Unidos.

Esta es la tercera entrega masiva de criminales bajo el gobierno de Sheinbaum, en medio de una escalada de tensiones diplomáticas con la segunda administración de Donald Trump, quien asumió su segundo mandato precisamente este 20 de enero de 2025.

Trump ha intensificado su retórica contra los carteles mexicanos, designándolos como "organizaciones terroristas extranjeras" y amenazando con aranceles del 25% a importaciones mexicanas, así como intervenciones militares unilaterales si México no actúa con mayor agresividad contra el narcotráfico.

Las extradiciones previas incluyen:

Febrero de 2025: 29 individuos, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena en 1985. Esta fue la mayor extradición en la historia reciente de México y se produjo días antes de que entraran en vigor aranceles amenazados por Trump.

Agosto de 2025: 26 líderes de carteles como Sinaloa, CJNG y el Cártel del Noreste (ex-Zetas), acusados de tráfico de drogas sintéticas. Sheinbaum calificó esta entrega como una "decisión soberana" para proteger la seguridad mexicana, aunque críticos la vincularon a negociaciones para posponer tarifas del 30%.

En total, desde octubre de 2024, México ha entregado 126 personas a Estados Unidos, pero solo 75 han sido extradiciones formales; las 55 restantes (incluidas las dos primeras masivas) se justificaron bajo argumentos de seguridad nacional, evitando procesos judiciales prolongados.