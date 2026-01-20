Morena quiere hacer en México lo mismo que en Venezuela, alerta el PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, consideró hoy que la reforma electoral propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum consolidaría un régimen autoritario. Y, para reafirmarlo, le ha llamado “ley Maduro”.

La alusión al mandatario venezolano, recientemente detenido por el gobierno de Estados Unidos, se basa en que, para los panistas, el debate sobre la propuesta de reforma representa mantener un sistema democrático o consolidar un régimen autoritario.

En un video difundido a través de sus redes sociales, Romero Herrera sostiene que en Venezuela ocurrió igual, con reformas que poco a poco desangraron la democracia.

“El gobierno de allá reescribió las reglas, controló al árbitro electoral y fabricó mayorías que no les dio la gente. Eso mismo quiere hacer Morena en México”.

La dirigencia panista consideró que existe el interés del gobierno de debilitar al INE para incidir en las elecciones.

Romero criticó que no existan condiciones de diálogo con los partidos de oposición, de acuerdo con lo dicho por la presidenta Sheinbaum, el responsable de integrar la reforma, Pablo Gómez y otros actores que son incluidos en el video.

Además, consideraron que el partido en el gobierno quiere eliminar la pluralidad como ya lo hicieron al alcanzar una sobre representación en el Congreso.

También criticó la disminución de recursos públicos para los partidos y las campañas.

“En el PAN lo decimos claro: sí a mejorar la democracia, pero no a destruirla con una reforma electoral solo de este gobierno”.

Finalmente, Romero dijo que México “no necesita una ley Maduro” y sí requiere fortalecer su tan debilitada democracia.