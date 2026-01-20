No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero: Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que no habrá fast track en la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal explicó que el jueves podría comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores el extitular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, si así lo determina la Comisión, y el lunes lo ratificarían.

“El día de ayer nos llegó la comunicación oficial del Gobierno de la República de la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitarnos la ratificación del nombramiento del doctor Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido. Se recibió ayer y se turnó a la comisión.

“Ya se turnó. Es probable que se reúnan el próximo jueves. No va a haber fast track, se va a cuidar todo el procedimiento ordinario y se turnará a la comisión para que ésta pueda sesionar el próximo jueves, después de mañana la Permanente y poderlo agendar la semana próxima”, detalló.

El legislador también informó que el próximo lunes comparecerá la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, en San Lázaro.

“También el lunes tendríamos la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, por disposición constitucional, tiene que informar”, detalló.