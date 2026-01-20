Por brote de sarampión, ahora vacunarán a bebés desde los 6 meses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la expansión del brote de sarampión en todo el país, el secretario de Salud (SSA), David Kershenobich, aseguró que el sistema tiene vacunas “suficientes” para aplicar en los siguientes dos años con el fin de intentar de controlar el contagio; llamó a vacunarse bajo la alerta de que el sarampión es “más contagioso” que el covid-19.

El funcionario recordó que, como medida adicional, las autoridades de salud decidieron aplicar una “dosis cero” a los menores de entre 6 y 11 meses de edad para reforzar su esquema de vacunación.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el titular de la SSA detalló que tienen 23 millones 529 mil vacunas contra el sarampión disponibles para su aplicación en instalaciones del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar o los centros de salud estatales, sin importar si se tiene derechohabiencia o no. “Todos tienen vacunas”, dijo.

Además, comentó que se puede llamar al teléfono 079 para preguntar a dónde se puede acudir para recibir la dosis.

Según el secretario de Salud, en el 2025 se distribuyeron 13 millones 872 mil vacunas y para el 2026 ya distribuyeron tres millones 836 mil. En cuanto a la adquisición, aseguró que el año pasado se compraron 10 millones 800 mil vacunas y para éste que corre adquirieron 27 millones 365 mil vacunas.

“Tenemos el número suficiente para vacunas para los próximos dos años para seguir avanzando en la vacunación de toda la población”, afirmó.

Kershenobich aseguró que “independientemente de que se otorgue o no el estado de liberación -de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la meta que tenemos claramente es llegar al 95% de la vacunación en toda la población, porque esa es la única manera de controlar el sarampión”.

Adelantan “dosis cero”

El titular de la SSA dijo que, en medio del brote de sarampión, la dependencia decidió aplicar una “dosis cero” a niñas y niños de seis a 11 meses de edad.

“Fuera del brote, la primera vacuna se pone a los 12 meses, pero en medio del brote, hemos adelantado una “dosis cero” a niñas y niños de 6 y 11 meses de edad”, explicó.

El secretario reiteró que, desde el inicio del brote, en febrero de 2025, a la fecha, se han aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis.

Luego, repitió el argumento de que el brote de sarampión se debe, en parte, a que hay población que no se ha vacunado, además de que en el sistema de salud se dejó de vacunar durante la pandemia de covid-19.

“Y esa es la razón que se presenta en las Américas: tiene que ver con lo que surgió en covid, en donde no se aplicaron las vacunas a todos los niños, tanto en Canadá, en Estados Unidos, como en México, y en muchos otros países; en Europa, sigue siendo también importante el número de casos que tienen sarampión”, argumentó.

Entidades con mayor brote y medidas

En su exposición, el funcionario informó que el mayor brote del virus está actualmente en Jalisco, Chiapas, Michoacán y Guerrero; mientras que en

Chihuahua, donde se detectó el primer caso hace un año, el virus “está ya prácticamente controlado”.

Añadió que en los cuatro estados donde hay más casos se aplican las medidas indicadas en el protocolo de atención:

Al detectar un caso, se hace un barrido en 25 manzanas alrededor de donde se ubicó.

Barrido vacunal general en zona urbana y rural.

Etapas y grupos de vacunación

El secretario de Salud, David Kershenobich, recordó que la vacunación contra el sarampión se hace en tres etapas:

Recién nacidos.

Segunda dosis.

Dosis de recuperación para los no vacunados.

Luego, reiteró que los grupos de edad prioritarios a vacunar son:

Niñas y niños de un año y de 18 meses.

Niñas y niños de 2 a 9 años.

Personas rezagadas sin vacuna.

Todo el personal de salud.

Todos el personal educativo.

Jornaleros agrícolas (por su movilidad en el país).

El secretario de Salud reiteró su llamado a la población a vacunarse contra el sarampión, pues es “mucho más contagioso que el covid-19”.

Y alertó: una persona enferma de Covid-19 puede contagiar a cuatro personas; una de sarampión puede contagiar a 16 personas. Peor aún, el virus de sarampión permanece activo durante dos horas en el lugar donde estuvo alguien enfermo, lo que incrementa el riesgo de contagio.