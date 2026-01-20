PT en San Lázaro insiste en que no se necesita la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, reiteró su postura sobre que no debería haber una reforma electoral y afirmó que lo que dijo la semana pasada es “la verdad”, declaración, que afirmó, causó algunas ampollas en algunos lugares.

“Pero no es temeraria, dijimos la pura verdad (sobre la reforma Electoral). No, no, digo, yo creo que no es que les duela, no les duela, nosotros dijimos lo que es. Y bueno, despertó algunas, digamos, ampollas en algunos lugares, pero, más allá de eso no pasa nada, dijimos la verdad, lo que es.

“No, pues es que yo, nomás debo decir, digo, aclarar lo siguiente: yo dije con precisión, en el tema de una pregunta, de si era necesaria una reforma en ese momento o no. Eso dije, porque dije, con estas reglas, la fuerza de nosotros ganó el Ejecutivo, ganó el Legislativo y, por la vía electoral, pues, pusimos un Poder Judicial y salió”, detalló.

El diputado petista negó que le hayan llamado la atención e informó que su partido sigue en diálogos con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Presidencial Electoral.

“Se abrió un canal de comunicación correcto, que es la Secretaría de Gobernación, y estamos dialogando. Es de todo, es de plática, es de diálogo. Digo, cuando nos resolvemos y platicamos toda la coyuntura, de cómo está, no está fácil”, enfatizó.