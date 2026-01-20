Reforma electoral de Sheinbaum busca perpetuar a Morena en el poder: Nueva Derecha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional de Nueva Derecha acusó que la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum busca “perpetuar a Morena en el poder” y establecer una “hegemonía absoluta”, al plantear la eliminación de las diputaciones plurinominales, la reducción del financiamiento a partidos políticos, la supresión del fuero y la incorporación de la revocación de mandato en 2027.

En un comunicado, la organización de corte político-religioso sostuvo que la iniciativa no tiene como objetivo la austeridad, sino “la instauración de una hegemonía absoluta”, y afirmó que, bajo una “máscara de ‘democracia’”, Morena pretende “desmantelar los contrapesos que tanto esfuerzo costó construir”, para dar paso a un sistema “donde sólo se escuche una voz”.

La organización señaló que la propuesta de eliminar las diputaciones plurinominales y reducir el financiamiento a los partidos tiene como finalidad “secar a la oposición” y convertirla en “una versión insignificante de sí misma”.

Según el comunicado, la centralización de recursos y curules dejaría “a millones de mexicanos sin representación”, afectando de manera directa a las minorías y orientando el dinero público hacia la “maquinaria oficialista”.

Sobre la eliminación del fuero, el Consejo Nacional de Nueva Derecha afirmó que se trata de “una advertencia clara” de que se desatará la “persecución política contra los disidentes”.

Y agregó que, en un sistema judicial “cada vez más alineado al Ejecutivo”, retirar esta protección constitucional no constituye un acto de justicia, sino “la invención de un garrote político para encarcelar a quienes se atrevan a pensar fuera de la caja del socialismo”.

También consideró que el objetivo no sería la igualdad ante la ley, sino que “ningún opositor se sienta seguro denunciando” abusos del régimen.

El comunicado también cuestiona la intención de impulsar la revocación de mandato en 2027, a la que califica como una “maniobra cínica” para influir en las elecciones intermedias.

De acuerdo con el Consejo, al colocar a la presidenta en la boleta se buscaría “arrastrar votos para sus gobernadores y legisladores”, lo que, señala, rompería la equidad de la contienda y convertiría un ejercicio de rendición de cuentas en “campaña permanente”.

Al final del documento, el Consejo Nacional de Nueva Derecha hizo un llamado “a la ciudadanía y a todas las fuerzas vivas de la Patria a despertar ante este atropello” y sostuvo que no permitirá que México se convierta “en el patrimonio de un solo partido”.