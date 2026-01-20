SCJN analizará si acepta o no resolver reducción de condena a Mario Aburto por homicidio de Colosio. Foto: SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé analizar mañana si acepta o no resolver definitivamente la reducción de la condena impuesta a Mario Aburto, por el homicidio del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.

Según la lista de asuntos que resolverá la Corte será este miércoles 21 de enero cuando los ministros votarán el caso.

Al tratarse de una Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) no hay proyecto de resolución porque lo único que deberán responder los ministros es si la Corte atraerá o no el caso.

Si los ministros deciden atraer el asunto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito deberá enviar el expediente original del amparo directo número 104/2021 y, una vez que llegue a la SCJN, el caso será turnado a alguno de los ministros para la elaboración del proyecto de resolución.

Desde el año 2024 Aburto consiguió una resolución en la que se determinó que su condena de 45 años de prisión fue impuesta erróneamente porque la extinta Procuraduría General de la República (PGR) debió sustentar su acusación con base en el Código Penal de Baja California vigente en el año 1994, que establecía una pena máxima de 30 años de prisión.

Ello, debido a que la PGR llevó el asunto como si Colosio fuera un funcionario federal, por lo que en el amparo se determinó que, al ser sólo un candidato presidencial, no ostentaba ningún cargo público.

La resolución abría la puerta a que Aburto saliera de prisión desde marzo del año 2024, pero la PGR impugnó y el caso llegó a la Corte donde el 23 de octubre de ese año la extinta Primera Sala revocó la sentencia, reponer el procedimiento de amparo y notificar a la familia de Colosio sobre la tramitación del juicio.

Esto, pese a que desde la década de los 90 la familia de Colosio ha sido notificada de todos los trámites realizados en el caso y ha tenido conocimiento de todos los recursos impuestos por Aburto a través de los medios de comunicación.

En entrevista con Proceso el 8 de diciembre de 2024, Jaqueline Sáenz Andujo, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que lleva la defensa de Aburto, afirmó que en ningún momento los familiares de Colosio han acudido a informarse sobre el caso y los recursos presentados, incluido el amparo que ahora podría atraer la Corte.

Antes de que el Tribunal Colegiado emitiera una nueva sentencia, conforme a lo ordenado por la extinta Primera Sala, la FGR solicitó a la SCJN atraer el asunto.

Si la Corte decide no atraer el caso, el expediente será resuelto por el Tribunal Colegiado.