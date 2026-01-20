Senado, sin facultad para autorizar aterrizaje de aviones militares extranjeros: Laura Itzel Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, aclaró que la cámara alta no tiene facultades constitucionales para autorizar el ingreso de aviones militares extranjeros, luego del aterrizaje en México de un avión militar estadounidense Hércules C-130, en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

En videoconferencia, la senadora morenista apuntó que el permiso para el ingreso de aviones militares extranjeros le compete al Gabinete de Seguridad.

“Pues yo creo que se tiene que conocer plenamente lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esto va en el sentido del ingreso de tropas a México, o, desde luego, lo que tiene que ver con la salida de tropas.

“En el caso de los aviones, es directamente el Gabinete de Seguridad quien tiene que dar su consentimiento. Son diferentes aviones los que aterrizan en territorio mexicano, pero esto no está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la entrada y salida de tropas es lo que especifica, no la entrada o salida de algún avión”, detalló.

Ante este hecho, el Gabinete de Seguridad informó que la presencia del avión extranjero obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas relacionado con actividades de capacitación.