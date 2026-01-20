Servicio Universal de Salud: Sheinbaum anuncia proceso de credencialización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el inicio del proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud, un mecanismo clave para garantizar el acceso gratuito y universal a la atención médica en todo el país.

El anuncio forma parte de la estrategia del gobierno federal para integrar y digitalizar el sistema público de salud, permitiendo que cualquier persona pueda recibir servicios en instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, institutos nacionales de salud, servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas, independientemente de su afiliación original o lugar de residencia.

Funcionará en dos modalidades:

Física: Una tarjeta plástica con datos personales (nombre, CURP, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad), códigos QR para validación y acceso rápido al expediente clínico. Servirá como identificación oficial en unidades médicas.

Digital: Disponible a partir de abril de 2026 mediante una aplicación móvil, con actualización en tiempo real y sin necesidad de portar el plástico.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que la credencial “da cara y visibilidad al derecho a una atención universal, gratuita y de calidad”, al tiempo que fortalece la coordinación interinstitucional.La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló el operativo:

Inicio del registro: A partir del 1 o 2 de marzo de 2026 (con etapas iniciales en 12-14 estados).

Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga.

Módulos: Más de 2,365 módulos y 9,791 estaciones en todo el país, operados por servidores de la nación (horario: 9:00 a 17:00 horas).

Requisitos (mayores de edad): Identificación oficial con fotografía, CURP y comprobante de domicilio.

Menores de edad: Acta de nacimiento con CURP, identificación del tutor y comprobante de domicilio.

Calendario inicial: Organizado por primera letra del apellido paterno, en dos fases geográficas (primera: Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Edomex, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; segunda: Baja California, Chiapas, CDMX, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz).

Entrega: La credencial física se entrega aproximadamente seis semanas después del registro, con notificación por SMS o llamada al 079.

La inversión estimada para credencializar a más de 134 millones de personas es de 3,500 millones de pesos.

Sheinbaum calificó la digitalización del sistema de salud como “un sueño” compartido por la población, y subrayó que este es el primer paso hacia la plena universalización, que se fortalecerá gradualmente entre 2026 y 2030 con mayor infraestructura, personal y recursos.