Sheinbaum confirma reunión con Luisa María Alcalde y Andy López Bletrán: "Los invité y los saludé"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Durante su conferencia matutina la presidenta Claudoa Sheinbaum confirmó el encuentro con la dirigencia de Morena y precisó que Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán la buscaron para rendirle un informe sobre las actividades del partido.

Describió la reunión como breve y cordial "no los había visto en algún tiempo".

"Los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo y esencialmente tiene que ver, me buscaron y los saludé. Eso es todo", declaró.

La mandataria negó que abordaran temas relacionados con la reforma electoral.

"Obviamente, yo soy presidenta de todas las mexicanas y mexicanos, pero los recibo para escuchar lo que están haciendo, tomaron mi opinión y nos saludamos", aseguró.

La noche de este martes se reportó que acudieron a Palacio Nacional los coordinadores de Morena en el Congreso.