Solicitud de ratificación de Gertz Manero como embajador llega a la Comisión Permanente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que la Comisión Permanente recibió el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido por parte de presidenta Claudia Sheinbaum.

La diputada panista detalló que será la Comisión Permanente la que decida si el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR) comparecerá ante el Congreso.

“Quiero informarles esta tarde que he recibido, como presidenta de la Mesa Directiva, la solicitud firmada por la secretaria de Gobernación en donde remite, por instrucciones de la presidenta de la República, el expediente, digamos, la solicitud y todos los documentos necesarios, a propósito de que esta Comisión Permanente, diputados y senadores, podamos resolver a propósito del nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y los organismos internacionales con sede en ese país.

“Mira, en términos estrictos, es una decisión de la Comisión (que comparezca Gertz Manero), de la Primera Comisión de la Permanente. Se usa, digamos, es práctica parlamentaria que cuando el Ejecutivo federal envía una propuesta como ésta, usualmente la Comisión lo cita para comparecer. Es una decisión de la Comisión.”, detalló.

López Rabadán también informó que se prevé que el próximo lunes se lleve a cabo la ratificación de Gertz Manero como embajador.

“En términos procedimentales, se recibe toda la documentación, se turna a esta Primera Comisión, la Comisión resolverá en términos, digamos, de sus definiciones, los tiempos y plazos, para que en términos legales estemos, de ser así, en condiciones de que este tema se pueda abordar el próximo lunes, si es que así lo resuelve la Comisión, evidentemente, lunes, previo a que se concluya este Periodo de Sesiones de la Comisión Permanente”, detalló.