Adán Augusto López asegura que el arribo de avión militar de EU no le compete al Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, aseguró que la autorización para el aterrizaje del avión militar estadunidense en el aeropuerto de Toluca no le compete al Senado, sino a los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el legislador morenista aseguró que no fueron militares mexicanos los que fueron trasladados, como se informa en la solicitud que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, sino fue personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"A ver, yo preciso, no fueron 60 marinos, el aterrizaje de ese avión... autorizar o permitir, digamos, el aterrizaje de ese avión no corresponde a una facultad del Senado de la República. En todo caso, es una facultad de quienes regulan el espacio aéreo mexicano, el Seneam.

“Nada más que, como ya se ha informado, quienes fueron trasladados en ese avión fue personal civil, fue personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Son eventos totalmente distintos, yo te puedo asegurar”, enfatizó.

Adán Augusto afirmó que el Consejo Nacional de Seguridad autorizó que personal civil de la Secretaría a su cargo fuera a una capacitación a Estados Unidos, ya que, resaltó, las dos solicitudes que envió la presidenta Claudia Sheinbaum no se han aprobado en el Senado.

“Psicosis Venezuela”: Ignacio Mier

Por su parte, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, consideró que se está en una "psicosis Venezuela" y se le quiere dar al aterrizaje del avión estadunidense interpretaciones que no tienen.

El senador resaltó que la llegada del avión es una colaboración entre el Estado mexicano con el gobierno norteamericano y el aterrizaje de esas aeronaves no tienen que pedir permiso a la Cámara alta.

“Es que yo, mi opinión personal es que estamos todavía bajo la psicosis Venezuela y queremos darle interpretaciones que no tienen. La Constitución es muy clara, es precisa en qué momento el Senado de la República tiene que autorizar la entrada o salida de tropas. No es el caso.

“Eso forma parte de los convenios de colaboración que tiene el Estado mexicano con el gobierno norteamericano, y que eso implica la llegada de aeronaves, y las aeronaves no tienen que pedir permiso, más que ajustarse a lo que establecen las leyes en materia de aeronáutica. Entonces, es un asunto de logística y es un asunto en el marco de la colaboración México–Estados Unidos. Lo demás es un asunto de interpretación, pero legalmente no había ninguna necesidad”, explicó.