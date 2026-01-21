Alejandro Gertz Manero llegó a la FGR y se convirtió en empresario inmobiliario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El designado Embajador de México en Gran Bretaña, Alejandro Gertz Manero, se convirtió en empresario inmobiliario al poco tiempo de haber asumido como primer fiscal General de la República.

Alejandra Cuevas Morán, hija de la excuñada de Gertz Manero, dio a conocer en redes sociales un contrato de compraventa de una acción que el entonces fiscal general realizó a título personal con uno de los accionistas minoritarios de la empresa Desarrolladora del Centro, S. A. de C. V., a quien pagó 10 mil dólares, equivalentes a 213 mil 210 pesos al momento de la operación, a pesar de que la misma tiene un valor de un peso.

El contrato fue firmado el 14 de septiembre de 2020 y el accionista vendedor fue Luis Alfonso Islas Ortiz, quien tuvo que pagar el 20% de lo que recibió en pago por concepto de ISR, es decir, dos mil dólares.

En el contrato, Alejandro Gertz Manero señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la calle de Manuel Ávila Camacho número 12 en las Lomas de Chapultepec, edificio que se encuentra justo a un lado del despacho Michel Abogados, quienes eran los representantes legales del empresario Ernesto Álvarez Morphy, a quien la FGR acusó por defraudación fiscal equiparada en un proceso irregular (No. 2380).

Además, indicó un correo electrónico perteneciente a la Universidad de las Américas de la Ciudad de México (UDLACDMX), de la que Gertz Manero fue rector desde 1995 y hasta el año 2018 justo antes de asumir como titular de la FGR, y a través de la cual inició un litigio contra la familia Jenkins, propietaria de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) por el nombre y logo de la casa de estudios.

De acuerdo con documentos públicos consultados por Proceso, aquel 14 de septiembre de 2020, la empresa ALGERMAN Inmobiliaria, S. A. de C. V., compró otras 4 mil 899 acciones, de las 5 mil que componen el capital total de Desarrolladora del Centro. Distribución de capital

La accionista que le vendió a dicha empresa fue Silvia Yalinne Rossel Arroyo, sin embargo, hasta el momento se desconoce cuánto pagó ALGERMAN Inmobiliaria por esas acciones pues, conforme al registro realizado en el SIGER, el valor de las mismas es de 4 mil 949 pesos.

ALGERMAN Inmobiliaria es una empresa constituida el 25 de agosto de 2015 por José Antonio Martí Muniain, con 5 mil acciones y Alejandro Gertz Manero, como socio mayoritario con 45 mil acciones. Constitución de sociedad

De acuerdo con el registro de la sociedad mercantil realizado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), el fallecido Juan Ramos López, quien fue mano derecha de Gertz, era el secretario del Consejo de Administración y el apoderado general de la empresa.

Ramos López también fue apoderado general de la UDLACDMX cuando Gertz decidió demandar a los Jenkins.

En consecuencia, la compra de acciones por parte de ALGERMAN a Desarrolladora del Centro, en realidad convirtió automáticamente al exfiscal en dueño de la empresa cuyo objeto social fue modificado el 17 de abril de 2020, cinco meses antes de que Gertz Manero la adquiriera. Fragmento del Registro público de comercio

Actualmente, la empresa se dedica a la adquisición, construcción, explotación y enajenación de toda clase de inmuebles; ejecución, vigilancia y proyección de obras de construcción; promoción de negocios inmobiliarios y formar parte de empresas y/o fideicomisos con fines iguales o parecidos a los mencionados.