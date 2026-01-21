Alerta por tercera tormenta invernal y frentes fríos 30 y 31; lluvias fuertes seguirán este jueves

El pasado viernes se observó una capa de nieve en el volcán Xinántecatl en el Edomex. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir del viernes y durante el fin de semana, la tercera tormenta invernal, un río atmosférico, los frentes fríos número 30 y su masa de aire ártico ocasionarán condiciones invernales con un marcado descenso de temperatura y precipitaciones fuertes a muy fuertes, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por lo pronto, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para este jueves 22 de enero desde lluvias aisladas hasta chubascos con lluvias puntuales fuertes en la mayor parte del país.

La noche del miércoles y madrugada del jueves, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, en interacción con la corriente en chorro subtropical y con inestabilidad atmosférica, ocasionarán intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), así como lluvias aisladas en Baja California, Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, existen condiciones para lluvia engelante y caída de aguanieve en cimas montañosas superiores a los cuatro mil metros sobre el nivel del mar en el centro y oriente de México.

Por su parte, el frente frío número 30 se desplazará lentamente sobre el norte del país, lo que propiciará vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila.

A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en zonas de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por su parte, continuará el ambiente frío a muy frío con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Frente frío 30 se mantendrá como estacionario

Durante el jueves, una vaguada en niveles altos de la atmósfera aunada al ingreso de aire húmedo hacia el sureste de México, originarán lluvias y chubascos en la región, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Campeche y Quintana Roo.

El frente número 30 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste mexicano, propiciará rachas de viento de hasta 60 km/h en dichas regiones. El ingreso de humedad favorecido por un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán la probabilidad de lluvias y chubascos en zonas del occidente, centro y sur del país. Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

En el pronóstico para el fin de semana se prevé que el viernes un nuevo frente frío (número 31) que ingresará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada polar, dará origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, lo que ocasionará un marcado descenso de temperatura, vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias puntuales fuertes en la región, así como caída de nieve y/o aguanieve.

Este viernes y durante el fin de semana, la tercera #TormentaInvernal y el #FrenteFrío 30 ocasionarán #CondicionesMeteorológicasAdversas, principalmente descenso de #Temperatura y #Lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del norte de #México. Detalles en https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/XSti2qAoP1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 21, 2026

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío y heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 17 a 19 °C. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el jueves 22 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Puebla (Valle Serdán), Oaxaca, Veracruz (Olmeca), Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Veracruz (Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas).

Caída de nieve o aguanieve: zonas serranas de Baja California, durante la noche.

Pronóstico de temperaturas máximas para el jueves 22 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 22 de enero: