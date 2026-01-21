Caso Colosio: SCJN acepta resolver el amparo de Mario Aburto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Por mayoría de votos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó resolver en definitiva el amparo que Mario Aburto tramitó para reducir la condena que le fue impuesta por el homicidio del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.

Durante la sesión de este miércoles, la Corte votó a favor de atraer el amparo 104/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México, para que sean los ministros quienes dicten la sentencia definitiva.

En consecuencia, la Corte debe notificar al Colegiado para que éste envíe el expediente original del amparo y pueda turnar el caso a alguno de los ministros para la elaboración del proyecto de resolución.

En este amparo, desde el año 2024 Aburto consiguió un amparo en el que se determinó que su condena de 45 años de prisión fue impuesta erróneamente porque la extinta Procuraduría General de la República (PGR) debió sustentar su acusación con base en el Código Penal de Baja California vigente en el año 1994, que establecía una pena máxima de 30 años de prisión y no, conforme al Código Penal Federal.

La resolución abría la puerta a que Aburto saliera de prisión desde marzo del año 2024, pero la FGR impugnó y el caso llegó a la Corte donde el 23 de octubre de ese año la extinta Primera Sala revocó la sentencia, reponer el procedimiento de amparo y notificar a la familia de Colosio sobre la tramitación del juicio.

Esto, pese a que desde la década de los 90 la familia de Colosio ha sido notificada de todos los trámites realizados en el caso y ha tenido conocimiento de todos los recursos impuestos por Aburto a través de los medios de comunicación.

En entrevista con Proceso el 8 de diciembre de 2024, Jaqueline Sáenz Andujo, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que lleva la defensa de Aburto, afirmó que en ningún momento los familiares de Colosio han acudido a informarse sobre el caso y los recursos presentados.

Ahora que la Corte emitirá la nueva sentencia, conforme a lo ordenado por la extinta Primera Sala, los ministros deberán decidir si el homicidio del excandidato sí debió ser juzgado conforme al Código Penal Federal o conforme al Código Penal de Baja California bajo la lógica de que Colosio no era funcionario federal al momento del crimen.