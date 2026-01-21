CFE entregarÃ¡ chips con internet gratuito a beneficiarios de programas sociales

La CFE impulsa la conectividad digital mediante la entrega de chips con internet gratuito.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La ComisiÃ³n Federal de Electricidad (CFE) informÃ³ que entregarÃ¡ chips con servicio de internet mÃ³vil sin costo a personas que cumplan con requisitos especÃ­ficos, como parte de la estrategia federal de conectividad denominada Internet para el Bienestar, operada a travÃ©s de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT).

El programa forma parte de la polÃ­tica pÃºblica impulsada por el Gobierno de MÃ©xico para garantizar el acceso a las tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y comunicaciÃ³n en zonas con limitaciones de conectividad, principalmente comunidades rurales y sectores de la poblaciÃ³n inscritos en programas sociales federales.

De acuerdo con informaciÃ³n institucional publicada por la CFE y por el Gobierno de MÃ©xico, la entrega de tarjetas SIM se realiza mediante convocatorias locales, mÃ³dulos temporales y jornadas de atenciÃ³n organizadas en coordinaciÃ³n con delegaciones del Bienestar en distintos estados del paÃ­s.

Internet para el Bienestar amplÃ­a la cobertura mÃ³vil en comunidades con acceso limitado

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos fue creada en 2019 como una empresa productiva subsidiaria del Estado, con el objetivo de prestar servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro. Su funciÃ³n principal es llevar conectividad a localidades donde no existe cobertura comercial suficiente.

El esquema Internet para el Bienestar permite a los beneficiarios contar con acceso a internet mÃ³vil a travÃ©s de un chip compatible con telÃ©fonos celulares desbloqueados. El servicio se ofrece bajo condiciones definidas por cada jornada de entrega, sujetas a disponibilidad y lineamientos operativos.

InformaciÃ³n oficial del programa indica que el acceso a internet se enfoca en apoyar actividades educativas, de comunicaciÃ³n y acceso a servicios digitales bÃ¡sicos, en el marco del derecho constitucional de acceso a las tecnologÃ­as de la informaciÃ³n.

Requisitos oficiales para recibir el chip de internet gratuito de la CFE

Los lineamientos difundidos por dependencias federales y mÃ³dulos de atenciÃ³n del Bienestar establecen que las personas interesadas en recibir el chip deben cumplir con los siguientes requisitos generales:

Ser beneficiario de algÃºn programa social del Gobierno de MÃ©xico

Presentar identificaciÃ³n oficial vigente

Contar con CURP

Presentar comprobante de domicilio

Disponer de un telÃ©fono celular desbloqueado y compatible

En el caso de menores de edad, se solicita acta de nacimiento y CURP. La entrega se realiza de manera personal y estÃ¡ sujeta a validaciÃ³n de la documentaciÃ³n.

Las autoridades han seÃ±alado que los requisitos pueden variar ligeramente segÃºn la entidad, el tipo de jornada o la convocatoria especÃ­fica.

DÃ³nde se entregan los chips y cÃ³mo consultar fechas

La distribuciÃ³n de chips se realiza mediante mÃ³dulos temporales, ferias de servicios y oficinas de atenciÃ³n del Bienestar. Las fechas y ubicaciones se publican a travÃ©s de canales institucionales, como portales oficiales del Gobierno de MÃ©xico, comunicados de CFE TEIT y redes sociales verificadas de delegaciones estatales.

El portal institucional de CFE Internet para Todos concentra informaciÃ³n general del programa, mientras que las convocatorias especÃ­ficas se anuncian de forma regional, dependiendo del despliegue de infraestructura y cobertura disponible.

Hasta ahora, la CFE no ha informado un calendario nacional Ãºnico de entrega, por lo que se recomienda consultar los avisos emitidos por autoridades locales y federales.

Estrategia federal de conectividad y expansiÃ³n digital

La entrega de chips con internet gratuito se integra a una estrategia mÃ¡s amplia que incluye el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, puntos de acceso comunitario y ampliaciÃ³n de cobertura mÃ³vil en zonas prioritarias.

De acuerdo con informaciÃ³n del Gobierno de MÃ©xico, el programa Conectividad para el Bienestar busca reducir la brecha digital y facilitar el acceso a servicios pÃºblicos, educativos y de comunicaciÃ³n mediante soluciones de conectividad administradas por el Estado.

Las acciones se desarrollan en coordinaciÃ³n con gobiernos estatales y municipales, sin intermediarios, y forman parte de los objetivos de inclusiÃ³n digital establecidos en los planes nacionales de desarrollo.