CÃ³mo descargar el acta de nacimiento certificada en CDMX y cuÃ¡l es su costo en 2026

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” En 2026, las personas cuyo registro de nacimiento corresponde a la Ciudad de MÃ©xico pueden obtener su acta de nacimiento certificada mediante un trÃ¡mite en lÃ­nea habilitado por autoridades federales y locales. El documento tiene validez oficial ante instituciones pÃºblicas y privadas y puede descargarse en formato digital tras cubrir el pago correspondiente.

El procedimiento estÃ¡ disponible durante todo el aÃ±o y permite consultar el costo aplicable antes de realizar el pago. La tarifa vigente para este trÃ¡mite en la capital del paÃ­s se establece en la normativa local aplicable al ejercicio fiscal 2026.

El costo oficial del acta de nacimiento certificada en CDMX en 2026

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Ciudad de MÃ©xico para 2026, el costo por la expediciÃ³n de una copia certificada del acta de nacimiento es de 98 pesos. Esta tarifa aplica para las personas que fueron registradas en la capital del paÃ­s, independientemente de su lugar de residencia actual.

El monto corresponde al derecho por la expediciÃ³n del documento y se refleja automÃ¡ticamente en el sistema una vez que se identifica que el acta pertenece a la Ciudad de MÃ©xico. El pago es requisito indispensable para completar la descarga del archivo digital.

DÃ³nde se puede realizar el trÃ¡mite en lÃ­nea

La descarga del acta de nacimiento certificada se realiza a travÃ©s del portal oficial del Gobierno de MÃ©xico, que concentra los servicios del Registro Civil nacional. Aunque el trÃ¡mite es federal en su operaciÃ³n, el costo se determina segÃºn la entidad federativa donde fue realizado el registro de nacimiento.

En el caso de la Ciudad de MÃ©xico, el sistema vincula la solicitud con el Registro Civil capitalino y muestra la tarifa correspondiente antes de que el usuario confirme el pago.

Requisitos para descargar el acta certificada en CDMX

Para realizar el trÃ¡mite en lÃ­nea, las autoridades solicitan contar con la siguiente informaciÃ³n:

Clave Ãšnica de Registro de PoblaciÃ³n (CURP) o datos registrales del acta

Nombre completo de la persona registrada

Fecha y lugar de nacimiento

Cuenta activa en el sistema Llave MX

Medio de pago electrÃ³nico

El sistema permite verificar previamente los datos del acta antes de avanzar al apartado de pago, lo que reduce errores en la expediciÃ³n del documento.

Paso a paso para descargar el acta de nacimiento certificada

El procedimiento para obtener el acta certificada en formato digital se desarrolla en varias etapas:

Acceder al portal oficial del trÃ¡mite de actas de nacimiento.

Ingresar la CURP o los datos personales solicitados.

Verificar la informaciÃ³n mostrada en pantalla.

Confirmar que el registro corresponde a la Ciudad de MÃ©xico.

Realizar el pago del derecho indicado.

Descargar el archivo en formato PDF una vez acreditado el pago.

El documento descargado incluye elementos de seguridad digital que permiten su validaciÃ³n ante autoridades y dependencias.

Validez del acta de nacimiento descargada en lÃ­nea

Las autoridades federales y locales reconocen la validez de la copia certificada del acta de nacimiento descargada en lÃ­nea. El archivo digital tiene la misma validez jurÃ­dica que una copia expedida de manera presencial en oficinas del Registro Civil.

Este documento puede presentarse para trÃ¡mites administrativos, educativos, laborales y de identificaciÃ³n, siempre que se conserve Ã­ntegro y sin modificaciones.

QuÃ© ocurre si el acta no corresponde a la CDMX

Cuando una persona inicia el trÃ¡mite y el sistema detecta que el registro de nacimiento pertenece a otra entidad federativa, el portal muestra el costo fijado por ese estado, no el de la Ciudad de MÃ©xico. Por esta razÃ³n, el precio solo puede confirmarse una vez que el sistema identifica el origen del acta.

En el caso de registros capitalinos, el monto de 98 pesos se mantiene como la tarifa vigente durante 2026, conforme a la legislaciÃ³n local aplicable.