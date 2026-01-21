¿Cuánto hay que ganar en 2026 para ser de clase media en México?

La clase media en México no se define con una sola cifra. Con información del INEGI y referencias inflacionarias, este texto explica qué ingresos sirven como guía para 2026.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En México no existe una cifra oficial única que determine a partir de qué ingreso un hogar pertenece a la clase media. Las instituciones públicas utilizan distintas metodologías para analizar la distribución del ingreso, entre ellas la clasificación por deciles que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como estudios que consideran características del hogar y acceso a servicios.

Con base en la información estadística más reciente y en los ajustes por inflación, es posible estimar un rango de ingreso mensual que permitiría a los hogares ubicarse en el segmento medio de la distribución en 2026.

La principal referencia es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, cuyos resultados fueron publicados por el INEGI el 30 de julio de 2025. A partir de esos datos y del comportamiento de los precios, se construye una aproximación del ingreso necesario para mantener una posición intermedia en la estructura de ingresos del país.

Los deciles de ingreso y el tramo medio de los hogares

La ENIGH ordena a los hogares mexicanos en diez grupos iguales, conocidos como deciles, según su nivel de ingreso corriente trimestral. Cada decil representa al 10% de los hogares del país, desde los de menores ingresos hasta los de mayores ingresos.

En la distribución nacional, los deciles intermedios —del IV al VII— concentran ingresos cercanos al promedio nacional y suelen utilizarse como referencia para identificar a la clase media.

De acuerdo con los resultados de la ENIGH 2024, los ingresos promedio trimestrales por hogar en esos deciles fueron:

Decil IV: 45,245 pesos

Decil V: 54,308 pesos

Decil VI: 64,600 pesos

Decil VII: 77,451 pesos

Al convertir estas cifras a ingresos mensuales, los hogares ubicados en este tramo registraron en 2024:

Entre 15,082 y 25,817 pesos mensuales, expresados en pesos de 2024.

El ingreso corriente promedio mensual nacional por hogar fue de 25,955 pesos, lo que ubica a los deciles VI y VII cerca de ese nivel.

Ajuste de los ingresos a pesos de 2026

Para estimar cuánto deberían ganar los hogares en 2026 para conservar un nivel de ingreso similar en términos reales, es necesario considerar la inflación observada y las expectativas inflacionarias.

La inflación anual registrada al cierre de 2025 fue de 3.69%, y las expectativas de inflación para el cierre de 2026 se ubicaron alrededor de 3.9%, según encuestas entre especialistas del sector privado recopiladas por el banco central.

Con base en estos porcentajes, los ingresos mensuales reportados por la ENIGH 2024 pueden actualizarse a pesos de 2026 como una referencia aproximada.

Bajo ese ajuste, el ingreso mensual de los hogares ubicados en los deciles intermedios se situaría en un rango estimado de:

Entre 16,200 y 27,800 pesos mensuales por hogar en 2026

Este rango permite dimensionar el nivel de ingresos que conservaría una posición intermedia dentro de la distribución nacional, sujeto a la inflación efectivamente observada en 2026.

El salario mínimo en 2026 frente al ingreso de la clase media

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general en México se fijó en:

315.04 pesos diarios en el resto del país

440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte

Con estos montos, el ingreso mensual aproximado de una persona que percibe el salario mínimo es de:

Cerca de 9,850 pesos mensuales en el resto del país

Alrededor de 13,400 pesos mensuales en la frontera norte

Estas cifras se ubican por debajo del ingreso promedio mensual de los hogares del decil IV, que marca el inicio del tramo medio de la distribución del ingreso nacional según la ENIGH 2024.

Otras mediciones oficiales sobre la clase media

Además del enfoque por deciles, el INEGI ha desarrollado estudios que analizan la clase media a partir de un conjunto más amplio de variables. En el ejercicio “Cuantificando la clase media en México 2010–2020”, el instituto incorporó factores como:

Nivel educativo de los integrantes del hogar

Acceso a servicios básicos

Condiciones de la vivienda

Disponibilidad de bienes duraderos

En ese estudio, los hogares clasificados como clase media registraron un ingreso promedio mensual de 22,297 pesos, con diferencias entre zonas urbanas y rurales y variaciones por región.

Un rango de referencia para 2026

Los datos oficiales muestran que la pertenencia a la clase media en México no se define por una sola cifra. Para 2026, los ingresos mensuales que ubican a un hogar en el segmento medio de la distribución se concentran en un rango aproximado que va de 16,000 a casi 28,000 pesos, de acuerdo con los deciles de ingreso de la ENIGH ajustados por inflación.

Las cifras definitivas para ese año se conocerán con nuevas mediciones oficiales y con los resultados de futuras ediciones de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares.