Dos de cada 10 mexicanos son ateos o agnósticos: Pew Research Center

MÉXICO (AP).-El catolicismo en los países latinoamericanos ha decrecido en la última década, mientras que un porcentaje creciente de adultos se identifica como no afiliado religiosamente, describiéndose a sí mismos como ateos, agnósticos o “nada en particular”.

Estos son algunos de los hallazgos clave de un informe publicado el miércoles por el Pew Research Center, basado en encuestas realizadas a principios de 2024 entre adultos en seis de los países más poblados de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

“En nuestro análisis encontramos que la proporción de católicos en la población de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú —que en conjunto representan aproximadamente el 75% de la población de América Latina— ha disminuido significativamente desde el periodo comprendido entre 2013 y 2014, mientras que una proporción creciente de adultos en la región no está afiliada religiosamente”, señaló Kirsten Lesage, investigadora asociada de Pew y autora principal del informe.

La mayoría de los latinoamericanos son cristianos, y el catolicismo sigue siendo la religión dominante. Pero el éxodo de la iglesia continúa en una región que alguna vez fue un bastión de la fe católica y tiene vínculos cercanos con el papa León XIV, quien sirvió durante décadas en Perú antes de ser elegido en 2025, y con su predecesor nacido en Argentina, el papa Francisco.

En la encuesta se encontró que los católicos constituyen entre el 46% y el 67% de la población adulta en estos seis países, y el porcentaje de personas no afiliadas religiosamente varía del 12% al 33%.

Sin embargo, en la última década, la proporción de católicos ha disminuido al menos 9 puntos porcentuales en cada uno de esos países. Mientras tanto, el porcentaje de adultos no afiliados aumentó en 7 puntos porcentuales o más, según la encuesta.

“De hecho, ahora hay más adultos no afiliados religiosamente que protestantes en Argentina, Chile, Colombia y México”, afirmó Lesage.

Hace una década, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú tenían mayorías católicas: alrededor de 6 de cada 10 o más adultos de cada país se identificaban como católicos, según el informe.

Hoy en día, alrededor de la mitad de los brasileños y chilenos se identifican como católicos. Aproximadamente dos tercios de los mexicanos y peruanos son católicos, al igual que alrededor de 6 de cada 10 adultos en Argentina y Colombia, pero todas esas mayorías son más pequeñas que hace diez años.

El auge de los no afiliados

La fuerte influencia de la iglesia católica se ha erosionado en América Latina tras los escándalos de abuso sexual por parte del clero y la oposición a las posturas de la iglesia contra el aborto y los derechos LGBTQ+.

En países como Argentina, muchas personas ahora buscan respuestas espirituales más allá de la iglesia: en el yoga, el tarot, la astrología y creencias fuera de la religión.

En una década, la proporción de adultos no afiliados religiosamente aumentó de forma importante en toda la región, llegando a ser de aproximadamente una cuarta parte de los adultos en Argentina y Colombia.

Hace una década, la encuesta de Pew se centró en cómo los latinoamericanos nacidos en familias católicas habían dejado cada vez más esa fe para afiliarse a las iglesias protestantes, mientras que muchos otros habían abandonado la religión organizada por completo, en un cambio importante en la identidad religiosa de la región.

Pero desde entonces, el protestantismo se ha mantenido “relativamente estable” en toda América Latina, según el análisis de Pew. En Brasil —que tiene el mayor porcentaje de protestantes de los seis países encuestados— el 29% de los adultos ahora se identifican como protestantes, en comparación con el 26% en el periodo 2013-2014.

El cambio más significativo se produjo entre las personas sin afiliación.

En el análisis se encontró que ahora hay más adultos no afiliados religiosamente que protestantes en Argentina, Chile, Colombia y México.

Cuando se les preguntó sobre su religión actual, alrededor de 2 de cada 10 adultos mexicanos se identifican como ateos, agnósticos o “nada en particular”. En contraste, aproximadamente 1 de cada 10 mexicanos se identifica con alguna rama del protestantismo.

Los latinoamericanos siguen siendo religiosos y la mayoría todavía cree en Dios

“Lo que resulta sorprendente es que, a pesar de estos cambios en la identidad religiosa, los latinoamericanos siguen siendo bastante religiosos en promedio”. comentó Lesage.

La creencia en Dios está muy extendida, la religión es profundamente importante para muchas personas, y la oración es bastante común:

—Cerca de 9 de cada 10 o más adultos encuestados en cada país dicen creer en Dios.

—Aproximadamente la mitad o más de los adultos encuestados en Brasil, Colombia, México y Perú dicen que la religión es “muy importante” en sus vidas.

—Y la mayoría de los adultos en Brasil, Colombia y Perú dicen que rezan al menos una vez al día.

“Según estos criterios, los latinoamericanos son más religiosos que los adultos de muchos otros países que el Centro ha encuestado en los últimos años, especialmente en Europa, donde muchos adultos han dejado el cristianismo desde la infancia”, se indica en el análisis de Pew.

Los latinoamericanos también son casi tan propensos a creer en Dios como lo eran hace una década. Incluso entre aquellos sin afiliación religiosa, la mayoría de ellos en toda la región dicen que creen en Dios.

En la encuesta se entrevistó a 6.234 adultos latinoamericanos del 22 de enero al 27 de abril de 2024. El margen de error varía según el país, oscilando entre más o menos 4,0 puntos porcentuales a 4,5 puntos porcentuales.