Embajador Johnson celebra colaboración “histórica” entre EU y México tras entrega de 37 capos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Después de más de 24 horas de silencio, el gobierno estadunidense de Donald Trump finalmente comentó la nueva entrega de 37 figuras criminales, realizada ayer por el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum Pardo: en su cuenta de X, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, saludó la colaboración “histórica” entre ambos mandatarios.

“La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas dondequiera que operen”, agregó el diplomático.

Por tercera ocasión en menos de un año, el gobierno mexicano “trasladó” a Estados Unidos a líderes criminales que estaban encarcelados en México, pero contaban con solicitudes de extradición por parte de la justicia del país vecino; entre los reos enviados destacaron jefes locales de los cárteles de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación (CNJG) y de los Zetas.

Esta vez, el grupo de capos incluyó a José Luis Sánchez Valencia, “El Chalaman” –uno de los familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG–, o Daniel Alfredo Blando Joo “El Cubano”, un operador del Cártel de Sinaloa encargado del tráfico de fentanilo.

En meses previos, el gobierno mexicano –por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su titular, Omar Garcá Harfuch– había entregado algunas de las figuras más célebres de la delincuencia organizada mexicana, como Rafael Caro Quintero, los hermanos Treviño Morales, el hermano del “Mencho”, el hermano de Amado Carrillo Fuentes, o Servando Gómez “La Tuta”.