Entrega de 37 capos a EU fue una decisión soberana: Sheinbaum

Sheinbaum. La presidenta durante la conferencia de este miércoles en Palacio Nacional. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el traslado de 37 reos de alto impacto a Estados Unidos, realizado el día anterior, fue una "decisión soberana" del gobierno mexicano, priorizando la seguridad nacional del país.

"Es algo que viene de los grupos de entendimiento bilateral, fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos... Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir, es una decisión soberana y se analiza a partir de las condiciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía", declaró la mandataria.

En respuesta a preguntas de la prensa, Sheinbaum enfatizó que la medida no obedece a presiones externas ni a un acuerdo directo derivado de su reciente llamada telefónica con el presidente Donald Trump.

Esta acción, solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, representa la tercera entrega masiva de este tipo en su administración, sumando un total de 92 personas extraditadas o trasladadas desde que asumió el cargo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que los 37 individuos, considerados "una amenaza real para la seguridad" de México, fueron trasladados desde diversos centros penitenciarios federales.