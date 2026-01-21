EU presume entrega de 37 capos mexicanos como “logro histórico” de Trump; esta es la lista completa

Agentes de México y EU. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

Imagen publicada por el gobierno de Estados Unidos. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

Agentes de EU y de México en el traslado de los 37 capos. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Estados Unidos presumió la entrega de 37 integrantes de grupos delictivos por parte de México como “otro histórico” de Donald Trump.

En un comunicado, el Departamento de Justicia estadunidense dio a conocer la lista completa de los operadores de cárteles y organizaciones delincuenciales entregados el martes por el gobierno de México.

“37 ciudadanos mexicanos buscados por delitos graves fueron transferidos a Estados Unidos desde México, incluyendo líderes de organizaciones terroristas extranjeras”, publicó la dependencia estadunidense en X.

“Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump para destruir a los cárteles. Estos 37 miembros de cárteles, incluyendo terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en territorio estadounidense”, declaró la procuradora Pam Bondi, de acuerdo con un comunicado.

“Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y brindaremos justicia rápida e integral a los miembros de organizaciones terroristas extranjeras que han pasado años acosando al pueblo estadounidense”, añadió el Departamento de Justicia.

Entre los “fugitivos” detenidos en Estados Unidos se encuentran traficantes de personas, traficantes violentos de armas y presuntos miembros de peligrosos cárteles de la droga, incluyendo aquellos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN, antes Los Zetas) y el Cártel del Golfo (CDG), así como otras organizaciones narcotraficantes como La Línea y la antigua organización Beltrán-Leyva, detalló el comunicado.

Foto: Departamento de Justicia de EU

El Departamento de Justicia agradeció al Gobierno de México su apoyo.

Operadores destacados

El gobierno estadunidense destacó en su comunicado la entrega de los siguientes integrantes de grupos delictivos:

María del Rosario Navarro Sánchez , primera ciudadana mexicana acusada de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada debido a su participación en el CJNG, incluyendo el suministro de granadas al cártel y la participación en el tráfico de personas, armas de fuego, contrabando de grandes cantidades de dinero y narcotráfico en su nombre.

, primera ciudadana mexicana acusada de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada debido a su participación en el CJNG, incluyendo el suministro de granadas al cártel y la participación en el tráfico de personas, armas de fuego, contrabando de grandes cantidades de dinero y narcotráfico en su nombre. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón y Eliomar Segura Torres , presuntos miembros de organizaciones de lavado de dinero con sede en México, responsables de recaudar grandes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico en Estados Unidos y transferir los fondos a México mediante transferencias de criptomonedas.

, presuntos miembros de organizaciones de lavado de dinero con sede en México, responsables de recaudar grandes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico en Estados Unidos y transferir los fondos a México mediante transferencias de criptomonedas. Heriberto Hernández Rodríguez . Acusado de haber sido miembro del Cártel del Noreste, responsable del narcotráfico, secuestros y asesinatos, y de proporcionar armas al cártel. Entre 2006 y su arresto en noviembre de 2022, presuntamente comandó a cientos de sicarios y ordenó la muerte de varias personas.

. Acusado de haber sido miembro del Cártel del Noreste, responsable del narcotráfico, secuestros y asesinatos, y de proporcionar armas al cártel. Entre 2006 y su arresto en noviembre de 2022, presuntamente comandó a cientos de sicarios y ordenó la muerte de varias personas. Pedro Inzunza Noriega . En mayo de 2025, Pedro Inzunza Noriega, también conocido como Sagitario y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, fueron los primeros líderes del Cártel de Sinaloa en la nación en ser acusados de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, junto con cargos de narcotráfico y lavado de dinero, destaca el Departamento de Justicia, al señalar que la Organización Beltrán Leyva es una facción poderosa y violenta del Cártel de Sinaloa que se cree que es la red de producción de fentanilo conocida más grande del mundo. “El padre y el hijo lideraron una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo”.

. En mayo de 2025, Pedro Inzunza Noriega, también conocido como Sagitario y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, fueron los primeros líderes del Cártel de Sinaloa en la nación en ser acusados de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, junto con cargos de narcotráfico y lavado de dinero, destaca el Departamento de Justicia, al señalar que la Organización Beltrán Leyva es una facción poderosa y violenta del Cártel de Sinaloa que se cree que es la red de producción de fentanilo conocida más grande del mundo. “El padre y el hijo lideraron una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo”. Juan Pablo Bastidas Erenas, también conocido como Payo, es un teniente de alto rango de la facción de los Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa y mano derecha desde hace mucho tiempo de Óscar Manuel Gastélum Iribe, también conocido como "El Músico", objetivo de la Organización Prioritaria Consolidada. Bastidas ha operado con impunidad durante más de 20 años y ha importado y distribuido miles de toneladas de cocaína de Colombia a Estados Unidos, vía México.

también conocido como Payo, es un teniente de alto rango de la facción de los Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa y mano derecha desde hace mucho tiempo de Óscar Manuel Gastélum Iribe, también conocido como "El Músico", objetivo de la Organización Prioritaria Consolidada. Bastidas ha operado con impunidad durante más de 20 años y ha importado y distribuido miles de toneladas de cocaína de Colombia a Estados Unidos, vía México. Juan Carlos Alonso Reyes era el líder de "La Oficina", una organización criminal transnacional que operaba en Tijuana, donde él y sus cómplices vendían principalmente fentanilo y metanfetamina. Las sucursales de La Oficina funcionaban como una especie de tienda de conveniencia de drogas ilegales, abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, para compradores principalmente estadunidenses. Operaba de forma tan abierta y notoria que, en algún momento, al buscar "La Oficina" en Google Maps, la ubicación aparecía en Tijuana.

era el líder de "La Oficina", una organización criminal transnacional que operaba en Tijuana, donde él y sus cómplices vendían principalmente fentanilo y metanfetamina. Las sucursales de La Oficina funcionaban como una especie de tienda de conveniencia de drogas ilegales, abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, para compradores principalmente estadunidenses. Operaba de forma tan abierta y notoria que, en algún momento, al buscar "La Oficina" en Google Maps, la ubicación aparecía en Tijuana. Julio César Mancera Dozal era el líder de una organización de narcotráfico perteneciente al Cártel de Sinaloa, que importaba y distribuía cientos de libras de cocaína a Estados Unidos desde México.

era el líder de una organización de narcotráfico perteneciente al Cártel de Sinaloa, que importaba y distribuía cientos de libras de cocaína a Estados Unidos desde México. Juan Pedro Saldívar Farías, también conocido como "Z-27", está acusado en el Distrito Sur de Texas de participar en una empresa delictiva continua, así como de delitos relacionados con el narcotráfico. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Según la acusación formal, se desempeñó como Comandante Regional de los Zetas y Jefe de Plaza en la zona de Falcon Lake, en el sur de Texas.

también conocido como "Z-27", está acusado en el Distrito Sur de Texas de participar en una empresa delictiva continua, así como de delitos relacionados con el narcotráfico. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Según la acusación formal, se desempeñó como Comandante Regional de los Zetas y Jefe de Plaza en la zona de Falcon Lake, en el sur de Texas. Ricardo Cortez Mateos, también conocido como "Billetón", es un exmiembro de alto rango del Cártel del Golfo y está acusado en el Distrito Sur de Texas de importantes delitos de narcotráfico por su participación en la importación de grandes cantidades de metanfetamina, fentanilo y cocaína.

Foto: Departamento de Justicia de EU

La lista completa