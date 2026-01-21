INE niega "aval político" a iniciativa electoral de la agrupación de Claudio X. González

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con tal de apagar una polémica creciente entre oficialismo y oposición, el Instituto Nacional Electoral (INE) recalcó hoy que no dio su “aval político” a la iniciativa de reforma electoral elaborada por la agrupación Salvemos la Democracia –encabezada por el empresario Claudio X. González–, y que su papel se limitó en validar las firmas ciudadanas obtenidas por el grupo.

El conglomerado de organizaciones agrupadas en Salvemos la Democracia logró reunir más de 188 mil firmas en apoyo a su iniciativa de reforma electoral –una propuesta paralela a la que están fabricando el gobierno y los cuadros de Morena en la comisión presidencial dirigida por Pablo Gómez Álvarez–, una cifra suficiente para que el texto fuera presentado ante la Cámara de Diputados, como se concretó ayer.

Ante los señalamientos de que el INE dio su aval a la contrarreforma del grupo de Claudio X. González, lo que colocaría al organismo autónomo en el bando opositor, el instituto difundió un comunicado para deslindarse del contenido de la propuesta, y para refrendar que su rol se limitó “de manera estricta” a acreditar el número de firmas.

“No incluye la evaluación, aval o pronunciamiento alguno sobre el contenido de dichas iniciativas”, insistió el INE, una de las instituciones que podría sufrir de un acotamiento de su autonomía administrativa y presupuestaria en la reforma electoral que están discutiendo algunos cuadros del oficialismo.

En su comunicado, el INE –que ha sido blanco de severas críticas de Morena desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador– puntualizó que la función de revisar el fondo, el mérito, la constitucionalidad y la viabilidad de la iniciativa ciudadana “corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión”.