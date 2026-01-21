Movimiento Ciudadano busca que Sheinbaum explique ingreso de avión militar de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de la Defensa que aclaren el ingreso a territorio mexicano de tropas estadunidenses sin autorización del Senado de la República.

El coordinador de la bancada emecista en la Cámara alta, Clemente Castañeda, afirmó que el gobierno les “está dando el avión”, pues declaran una cosa, corrigen y luego declaran otra, dijo.

"Me parece que es un momento en el que esto se tiene que esclarecer por una razón elemental. No podemos nosotros, no puede la Presidencia de la República hacer un llamado a la defensa de la soberanía nacional sin observar nuestra propia normatividad…

“Hace falta mucha información, la información que han dado hasta este momento no satisface lo que la opinión pública quiere saber al respecto. Y me parece que se están quedando muy cortos en la explicación. Nosotros queremos saber con puntualidad qué fue lo que sucedió. Y hasta este momento ni la Presidencia de la República ni el Gabinete de Seguridad han dado una explicación exhaustiva y convincente de los hechos”, enfatizó.

Clemente Castañeda pidió al gobierno y al Gabinete de Seguridad que expliquen lo que sucedió con el avión estadunidense que aterrizó en Toluca, Estado de México, para valorar si se están vulnerando principios y disposiciones constitucionales.

En la exposición de motivos del punto de acuerdo, los emecistas indican que el sábado 17 de enero, medios de comunicación consignaron el aterrizaje del avión militar estadunidense Lockheed Martin C-130J Super Hércules en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), que es utilizado para el servicio de operaciones militares, por lo que su ingreso a territorio mexicano requiere forzosamente de la autorización del Senado.

Además, detallan que el mencionado vuelo coincide con la solicitud recibida por el Senado de la República el 17 de diciembre de 2025, se remitió la solicitud de autorización de la presidenta para que permitiera el ingreso a territorio nacional del personal de Navy SEAL's y del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, a efecto de que participaran en el evento denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales" en Champotón, Campeche, solicitud que no fue aprobada en la Cámara alta.