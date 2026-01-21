Registros oficiales confirman: el Senado no autorizó la entrada de un avión Hércules de EU a Toluca

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El aterrizaje de un avión militar estadunidense Hércules C-130 el sábado 17 de enero último en el Aeropuerto de Toluca no sólo causó controversia en la opinión pública nacional, también detonó contradicciones entre funcionarios federales y legisladores respecto de la autorización a la aeronave extranjera para ingresar a territorio mexicano.

El arribo de la nave militar de Estados Unidos es de mayor relevancia en un contexto donde el presidente Donald Trump, tras invadir Venezuela y secuestrar al dictador Nicolás Maduro el 3 de enero último, amaga con enviar tropas a México para combatir a los cárteles de la droga.

Así, horas después de que la imagen del Hércules C-130 en Toluca circuló en redes sociales, el Gabinete de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la presencia del avión militar estadunidense se debió a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación.

El lunes 19 de enero último, la propia mandataria federal aclaró que la presencia de ese transporte militar de EU fue para llevar a funcionarios de la Secretaría de Seguridad y no requería de la autorización del Senado.

No tendría que haberse consultado (al Senado el ingreso del avión militar estadunidense en México), no venían tropas de Estados Unidos ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado, y tenía que ver con un asunto de capacitación.

“Ya han entrado en otras ocasiones, la diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca. Que justamente pregunté cuál fue esta razón; tuvieron sus motivos.

“Pero no es algo, digamos, excepcional que se haga, sino que se había acordado, desde octubre. Y son tareas logísticas que realizan ellos”, aseguró la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina.

Agregó que el aterrizaje del Hércules C-130 en Toluca “fue autorizado por la Secretaría de la Defensa”.

Solicitudes para militares de élite

De acuerdo con registros del Senado, el 17 de diciembre de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó el ingreso de una aeronave militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos “C-130 Hércules”, que despegaría el 18 de enero de 2026 del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, para aterrizar en Camp Shelby, Mississippi; esa aeronave regresaría a México el 13 de marzo de 2026.

Sheinbaum. El ingreso del avión militar de EU "fue autorizado por la Sedena". Foto: Eduardo Miranda

La información oficial da cuenta que el avión militar de EU trasladaría a 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México, a fin de participar en el “evento Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se realiza del 18 de enero al 13 de marzo próximo.

Ese mismo 17 de diciembre, la titular del Ejecutivo también solicitó la autorización del Senado para que permita el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL´s y del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, para que participen en el evento denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales” a realizarse en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México, así como en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM) en Champotón, Campeche, y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche, mismo que se desarrolla en cuatro fases del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

La solicitud detalla que ingresarían a territorio nacional 19 elementos de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEAL's y 10 elementos del 7mo de Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina estadunidense, con armamento a bordo de una aeronave militar “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de EU aterrizando el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

Sin embargo –tras el secuestro de Nicolás Maduro, el 3 de enero–, esas solicitudes no fueron discutidas por la Comisión Permanente, integrada por diputados y senadores, debido a que los legisladores de Morena suspendieron el mismo 3 de enero la votación que iban a realizar dos días después en la Comisión de Marina del Senado.

Además, ayer martes 20 de enero Laura Itzel Castillo aseguró que el Senado que ella preside carece de las facultades constitucionales para autorizar el ingreso de aviones militares extranjeros, porque sólo puede autorizar el ingreso y salida de tropas nacionales y extranjeras.

En el caso de los aviones –aclaró la senadora morenista– es directamente el Gabinete de Seguridad quien tiene que dar su consentimiento. Son diferentes aviones los que aterrizan en territorio mexicano, pero esto no está contemplado en la Constitución; la entrada y salida de tropas es lo que especifica, no la entrada o salida de algún avión.

En EU, más de mil militares mexicanos

Registros del Senado dan cuenta de que en 2025 autorizó la salida de mil 149 elementos de las Fuerzas Armadas para capacitación y adiestramiento en Estados Unidos, a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El 29 de abril último la titular del Ejecutivo recibió la autorización para el envío de cinco elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas al “Festival de Salto Leapfest” en Rhode Island, el 27 de julio al 6 de agosto de 2025 en vuelo comercial.

También el Senado aprobó en esa misma fecha la salida de 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que participarán en el Cuarto Escalón del Ejercicio Rotacional, a realizarse del 4 de septiembre al 3 de octubre de 2025 en El Fuerte Johnson, Louisiana.

La delegación asistió a bordo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, un Casa C-295 y un Hércules C-130.

Castillo. "El Senado no autoriza ingreso de aviones; sólo de tropas". Foto: Montserrat López

El 29 de abril pasado el Senado también dio luz verde para la salida del país de 440 elementos de la Armada de México para el Ejercicio Multinacional “Unitas 2025” y el “250 Aniversario de la Marina de Estados Unidos” en la Estación Naval de Mayport en Jacksonville, Florida, del 15 de septiembre al 6 de octubre de 2025 y del 9 al 16 de octubre de 2025.

Los elementos de la Armada de México acudieron en los buques Anfibio ARM "PAPALOAPAN" (A-411) y una patrulla oceánica ARM "OAXACA" (PO-161).

Entre otras autorizaciones destaca el envío de 85 elementos de la Sedena al curso “Fuerzas Amigas 2025” en Fort Hood, Texas, del 6 al 14 de diciembre de 2025.

Su traslado fue en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana C-130 Hércules, saliendo de la base aérea de Santa Lucia, Estado de México, el 6 de diciembre de 2025 para regresar el 15 de diciembre de 2025.

Desde septiembre no hay autorizaciones de ingreso

Los registros del Senado también confirman que la última autorización para el ingreso de tropas estadunidenses en México es del 30 de septiembre de 2025. Se trató de elementos del Destacamento Operacional Alpha (ODA) y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales para la actividad APA-2026 “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales” para elementos de la Marina. Los militares de EU estuvieron en el país del 6 de octubre al 28 de noviembre y del 1 al 12 de diciembre de 2025.

Senado. Solicitudes no atendidas. Foto: Montserrat López

En general, el Senado autorizó el año pasado el ingreso de 319 elementos de las fuerzas armadas estadunidenses para tareas de capacitación, entrenamiento y adiestramiento para el Ejército Mexicano y la Marina.

Entre los otros ingresos concedidos por el Senado destaca el del 19 de marzo último para 155 elementos de las Fuerzas de Infantería de Marina del Comando Norte que participaron en el “Ejercicio Bilateral Anfibio FÉNIX 2025” y estuvieron en México del 24 de marzo al 23 de abril de 2025.