Sheinbaum elogia discurso de Carney en Foro Económico de Davos

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el miércoles 21 de enero de 2026. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Davos, sobre la ruptura del orden mundial y el llamado a agruparse por la falta de freno de las grandes potencias; sin embargo, defendió que México no puede romper su relación comercial con Estados Unidos.

“Por cierto, muy buen discurso el del primer ministro Carney, no sé si lo oyeron, muy a tono con los momentos actuales”, dijo esta mañana.

Carney habló “sobre la ruptura del orden mundial, el fin de una bonita historia y el comienzo de una realidad brutal en la que la geopolítica entre las grandes potencias no está sujeta a ningún límite” y que países como Canadá, “tienen la capacidad de construir un nuevo orden que encarne nuestros valores, como el respeto por los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados”.

Aunque el mandatario canadiense criticó la hegemonía de Estados Unidos, minutos después del elogio, la mandataria mexicana afirmó que “la integración que tiene México con Estados Unidos es muy difícil de romper porque son cadenas productivas que existen ya desde hace muchos años. Incluso frente a la posibilidad de poner tarifas como ocurrió, de todas maneras, el comercio se sigue dando”.

Añadió que “creemos porque es para conveniencia de Estados Unidos que el tratado se va a conservar, a lo mejor hay algunos cambios, pero finalmente en la revisión se va a conservar porque es de beneficio mutuo, pero tenemos y buscamos relaciones con otras regiones del mundo”.

Por ejemplo, dijo, en febrero viene una delegación muy grande de empresarios de Canadá a México para abordar el tema de inversiones.

Sobre un escenario en el que Canadá busque separarse de la relación entre los tres países de América del Norte, la presidenta siguió defendiendo la relación entre México y Estados Unidos, dado que dijo que las reuniones de su gabinete van en ese sentido y evitó hablar de otros escenarios.

“Ahí tenemos algunos escenarios, obviamente el objetivo es que salga bien el tratado comercial y en eso se está trabajando. Más que hablar de otros escenarios decir que estamos trabajando todos los días en ello” y en el caso de que la situación en el mundo cambie por las decisiones que sigue tomando Trump, dijo, la mayor defensa será el pueblo mexicano.

A mediados de este año se tiene la firma de la ratificación y actualización del tratado comercial con Europa. “Eso ya se negoció”, pero se tiene que aprobar en los congresos de esa región y de México.

También afirmó que su administración no desea cerrar relación comercial con China, que es muy amplia, pero buscan “que sea un comercio justo”.