Ataca la tercera tormenta invernal: lluvias fuertes y frío intenso de viernes a lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Desde el viernes y hasta el lunes se prevén condiciones invernales debido a la tercera tormenta invernal, un río atmosférico, el frente frío número 30 y su masa de aire ártico, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé en su pronóstico del 23 al 26 de enero lluvias fuertes a muy fuertes y vientos fuertes a intensos, posible formación de torbellinos o tornados, caída de nieve o aguanieve y probable lluvia engelante.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, originarán lluvias fuertes en zonas de Campeche y Quintana Roo, así como chubascos en Oaxaca, Veracruz (Olmeca), Chiapas, Tabasco y Yucatán.

A su vez, una circulación ciclónica en altura se aproximará a Baja California, en interacción con el ingreso de humedad generado por un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora; chubascos en Chihuahua y lluvias aisladas en Baja California Sur y Sinaloa.

Asimismo, existirán condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las sierras de Baja California.

Por su parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México generará chubascos en Guerrero y Ciudad de México, y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Michoacán.

Todas las lluvias mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, persistirá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Llega el frente frío 31 el viernes

Para el viernes, se pronostica que la circulación ciclónica en altura ingresé al estado de Baja California, interaccionará con un nuevo frente frío (núm. 31), con un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical, dando origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, lo que originará un marcado descenso en las temperaturas, rachas de viento fuertes y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana; así como caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Por su parte, el frente número 30 se extenderá sobre el noreste mexicano, se prevé que por la tarde-noche, sea reforzado por una masa de aire ártico y en interacción con el ingreso de humedad generará lluvias y chubascos en el noreste del país; así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Todas las lluvias mencionadas, estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío y heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado con cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 24 al lunes 26 de enero)

Durante el fin de semana, prevalecerán condiciones invernales sobre el norte de la República Mexicana, ocasionadas por el paso de la tercera tormenta invernal sobre el noroeste y norte de México en interacción con el frente frío número 30 y su masa de aire ártico que se desplazarán sobre el noreste del país, además de un río atmosférico, por lo que se prevén temperaturas frías a gélidas, vientos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Durango, el sábado.

Asimismo se pronostica caída nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango; así como lluvia engelante en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Desde el viernes y hasta el domingo, se prevén condiciones invernales en el norte de #México, debido a la tercera tormenta invernal y el #FrenteFrío 30.



Consulta el #Pronóstico a 96 horas aquí. ??https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/KInYYwQQZa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 22, 2026

A su vez, a partir de la noche del sábado, dará inicio un evento de “Norte” prolongado e intenso y oleaje elevado en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

Por su parte, durante el domingo y lunes, el avance del frente frío número 30 y su masa de aire ártico sobre el golfo de México, incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán; así como un marcado descenso de las temperaturas en el centro, oriente y sureste de país; además de la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el arrastre de humedad favorecido por el río atmosférico, ocasionará lluvias y chubascos en el occidente mexicano, así como la probabilidad de la caída de nieve/aguanieve en el nevado de Colima, durante el domingo.

A su vez, continuará el ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el viernes 23 de enero:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California y Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 23 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 23 de enero:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango; con posible formación de torbellinos o tornados, por la noche: norte de Coahuila.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Nuevo León y Tamaulipas; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sábado 24 de enero:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Coahuila y Nayarit.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Veracruz, Puebla y Quintana Roo.

Lluvia engelante, por la noche: Coahuila.

Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h, durante la noche: Tamaulipas.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco y Guanajuato.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura durante la noche: Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas -20 a -15 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Domingo 25 de enero:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Nautla).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Totonaca) y Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvia engelante: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, así como en las cimas del Nevado de Colima, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la noche: istmo y golfo de Tehuantepec; con viento de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Viento de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur y Sinaloa.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la noche: Tabasco, Campeche, Yucatán y norte de Quintana Roo, istmo y golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (oeste), Querétaro, Veracruz, Jalisco, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Lunes 26 de enero: