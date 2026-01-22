Caso huachicol fiscal: amparos frenan baja de la Semar de los hermanos Farías Laguna

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Secretaría de Marina (Semar) busca dar de baja a los hermanos Farías Laguna, elementos navales implicados en el caso de huachicol fiscal, alegando faltas injustificadas a su trabajo, por lo que su defensa intenta evitarlo mediante juicios de amparo.

En entrevista con Proceso, Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, contralmirante y vicealmirante, respectivamente, explicó que los procedimientos administrativos iniciados por la Semar en contra de sus clientes son irregulares, pues el primero de los mencionados solicitó diversos permisos a la dependencia para tener tiempo para enfrentar su proceso penal y el segundo de ellos actualmente está sujeto a prisión preventiva en el penal del Altiplano, situación de la que la Secretaría está enterada.

Mendieta agregó que estos procedimientos violan el principio de presunción de inocencia que tienen sus clientes, pues actualmente no existe sentencia definitiva firme en la que estén declarados culpables de los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputa por supuestamente liderar una red de delincuencia organizada dedicada al huachicol fiscal.

Epigmenio Mendieta. Busca para su cliente proceso en libertad. Foto: Captura de pantalla.

“En el caso de Manuel Roberto iniciaron un procedimiento porque no se presentó a trabajar y afirman que no es una causa imputable a la Marina, aunque realmente sabemos que la dependencia proporcionó la información a la Fiscalía General de la República y atribuyó a estos dos marinos la supuesta participación irregular valiéndose supuestamente de la relación de parentesco que existe con el anterior secretario”, comentó Mendieta.

“Ellos saben dónde está, saben cuál es la causa y participan en esto porque tienen servidores públicos acreditados en la carpeta de investigación y por supuesto que están informados de la causa por la que no se presenta a trabajar”.

En el caso del vicealmirante Fernando Farías Lagunas la Marina inició un procedimiento de deserción, pues mientras estaba adscrito a Puerto Peñasco dejó de asistir tres días continuos.

“Lo más curioso es que en el caso de Fernando, él presentó no menos de seis solicitudes para que le fueran concedidas vacaciones y permisos adicionales, incluso un permiso para separarse de sus funciones y poder atender el proceso penal en su contra; a todas estas peticiones nunca hubo una respuesta, nunca las agregaron al expediente, aunque la Marina tiene conocimiento de ello”.

Actualmente Fernando Farías Laguna es considerado prófugo de la justicia porque intentó frenar mediante un amparo la orden de aprehensión emitida en su contra.

Inicialmente obtuvo una suspensión provisional que después fue negada en definitiva por la existencia de otra medida concedida por un juez de Zacatecas en un amparo tramitado de manera anónima a nombre de los hermanos Farías Laguna y otras personas, entre ellas los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El abogado detalló que esa suspensión, vigente y emitida por el juez de Zacatecas, no impide la detención de su cliente, razón por la que ahora está a espera de que se le permita, también mediante amparo, enfrentar su proceso en libertad.

Ambos marinos también tramitaron amparos contra la estrategia de la Semar para darlos de baja.

Fernando Farías Laguna impugnó el inicio del procedimiento administrativo de deserción en el que le fue concedida una suspensión definitiva que impide a la Marina emitir una determinación hasta que el juez Décimo Tercero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México dicte su sentencia en el expediente número 2006/2025.

Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente sujeto a prisión preventiva, también impugnó el inicio del procedimiento de baja, pero fue desechado por un juez, por lo que la Marina sí pudo dictar su resolución en la que determinó darlo de baja de la institución.

Contra esa decisión, el vicealmirante tramitó otro amparo que fue enviado al juzgado Sexto de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, con el número de expediente 119/2026, que hasta el momento no ha sido admitido a trámite.

Epigmenio Mendieta comentó a este medio que ante las irregularidades con las que fueron iniciados esos procedimientos administrativos contra sus representados, no descarta que más adelante puedan demandar una indemnización.

“Primero tenemos que justificar en el amparo que la decisión que están tomando de iniciar un procedimiento de esta naturaleza es apresurada, no está fundada y me parece que, en consecuencia, resulta arbitraria”, dijo.

“Una vez que tengamos una respuesta satisfactoria nosotros pensamos que lo podemos lograr, sí se puede considerar solicitar alguna indemnización, pero eso se verá en su momento”.

El caso penal

El caso contra los hermanos Farías Laguna inició el año pasado, luego de que la FGR los señaló de supuestamente encabezar una red conocida como Los Primos, dedicada al huachicol fiscal y en la que estarían implicados empresarios y personal de aduanas.

El pasado 7 de septiembre de 2025 la FGR detuvo a Manuel Roberto Farías Laguna, quien fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, razón por la que permanece sujeto a prisión preventiva oficiosa en el penal federal de Almoloya, por lo que actualmente el caso está en la etapa de investigación complementaria.

Rafael Ojeda, exsecretario de Marina y tío de los marinos Farías Laguna. Foto: Octavio Gómez.

Como parte de esta fase, el próximo jueves 22 de enero el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya realizará una audiencia a las 9:00 horas, en la que la defensa solicitará, por segunda ocasión, que la FGR le entregue copia de toda la carpeta de investigación pues, de los 17 tomos que la componen, sólo ha entregado 14 tomos.

Mendieta añadió que también hay información dentro de la carpeta de investigación que está oculta o testada a pesar de que, al estar vinculado a proceso, Manuel Roberto Farías Laguna ya tiene derecho a conocer esos datos que la FGR mantiene bajo reserva sin dar a conocer la razón.

“No se nos ha permitido tener acceso a todas las constancias, lo cual, desde luego, se convierte en una violación al debido proceso y a la debida defensa, porque entonces ¿de qué se defiende si no conoce las constancias?”, explicó.

Por la falta de entrega de los tomos completos de la carpeta de investigación, la FGR ya fue multada, pues desde noviembre del año pasado la defensa de Farías Laguna consiguió una orden judicial para obligar al ministerio público federal a entregarlas.

Para el abogado, la FGR integró y judicializó la carpeta de investigación contra los marinos sin contar con toda la información para sustentar su imputación a pesar de afirmar que sí la tenía.

“Hoy esa información no solamente no la tienen, sino que además no nos la quieren entregar”, afirmó.

“Hay una postura sistemática de ocultar esa información. La pregunta es: ¿por qué?”.

Mañana, durante la audiencia el juez de control podría imponer nuevas medidas contra el ministerio público federal, como otra multa más alta, arrestos o hasta solicitar el inicio de procedimientos administrativos, para obligarle a entregar toda la información requerida por la defensa.