Consejo Nacional Agropecuario celebra la captura de “El Botox” como avance contra la extorsión

El Botox fue trasladado en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada . Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) celebró la detención de César N, alias “El Botox”, identificado por las autoridades como presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

Esto sin dejar de señalar que el sector agrícola de Michoacán había sido víctima directa de extorsión y cobro de piso por parte de esta estructura delictiva.

Por medio de un comunicado, la organización empresarial subrayó que esta acción representa “un avance relevante en el combate a delitos de alto impacto, como la extorsión y el cobro de piso”.

Prácticas que no sólo se han normalizado en amplias regiones productivas del país, sino que han operado durante años como un impuesto criminal paralelo sobre la actividad agroalimentaria, sostuvo.

Estas prácticas, añadió el CNA, “han afectado gravemente de manera directa a productores, transportistas y comercializadores del sector agroalimentario”, al imponer pagos forzosos, condicionar rutas de traslado, controlar puntos de acopio y encarecer artificialmente la operación cotidiana del campo.

El impacto se traduce en menor rentabilidad, abandono de tierras y mayor vulnerabilidad de las cadenas productivas.

A mayor detalle, el organismo empresarial insistió en que “la inseguridad en el campo y en las cadenas de suministro” no sólo pone en riesgo la integridad de quienes producen los alimentos, sino que también impacta los precios finales, distorsiona los mercados y amenaza el abasto oportuno de alimentos para toda la población mexicana.

El CNA destacó que operativos como el que derivó en la detención de “El Botox” no sólo tienen un efecto policial inmediato, sino que envían una señal al sector productivo.

“Operativos de este tipo muestran resultados concretos y envían una señal clara de que es posible avanzar en la recuperación de la seguridad y el estado de derecho en las regiones productivas del país, por lo que resulta fundamental replicarlos de forma coordinada en otras entidades donde estas prácticas persisten”, señaló el organismo.