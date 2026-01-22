“El Botox”, principal extorsionador de limoneros fue detenido en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de un aparatoso operativo implementado ayer en la comunidad de Cenobio Moreno del municipio de Apatzingán, Michoacán, esta mañana fue detenido Cesar Alejandro Sepulveda Arellano alias “El Botox”, líder de la célula delictiva “Los Blancos de Troya” y presunto homicida material del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.

La captura fue anunciada esta mañana por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos, del lamentable homicidio de Bernardo Bravo", aseguró Harfuch.

El operativo conjunto involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, SSPC, Fiscalía General del Estado de Michoacán y autoridades estatales.

Sepúlveda Arellano contaba con al menos cinco órdenes de aprehensión, una de ellas, la última por ser el presunto autor intelectual y material del secuestro y asesinato de Bernardo Bravo crimen cometido, hace tres meses, el 19 de octubre pasado.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a la detención de César Sepúlveda, quien es considero como líder de una organización terrorista.

Luego del asesinato del líder limonero “El Boto” se atrincheró y ocultó en Cenobio Moreno, dónde mantiene una bases social sólida que le permitía escapar de operativos y moverse con libertad por la zona de Apatzingán.

“El Botox” recientemente difundió tres videos en sus redes sociales los que se dirigía a el titular de la SSPC, Omar García Harfuch para que liberará a su esposa y a una de sus hijas, detenidas el año pasado por extorsión y homicidio.

Durante el operativo de ayer realizado por fuerzas federales y estatales de seguridad en Cenobio Moreno, aeronaves artilladas sobrevolaron la región y se destinaron 30 unidades terrestres. En la movilización participaron efectivos del Ejército Mexicano y personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública, en una acción orientada a golpear estructuras de la delincuencia organizada y a inhibir su operación en esta zona estratégica de la Tierra Caliente michoacana.

“El Botox”, es acusado de extorsión sistemática a limoneros además de múltiples homicidios y uno de los generadores de violencia más sanguinarios de la región junto con el Abuelo Farias que habita en el municipio de Tepalcatepec.

En el operativo también fue decomisado material utilizado para construir artefactos explosivos caseros, uniformes militares y vehículos que cuentan con reporte de robo.

Detalles del operativo

La detención se llevó a cabo en el poblado de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán (algunos reportes iniciales mencionaron zonas cercanas como Cenobio Moreno o Apatzingán).

El sujeto intentó escapar del domicilio donde fue ubicado, pero fue aprehendido tras más de 15 horas de acciones coordinadas.

Previo a su captura, en la madrugada del mismo día se detuvo a una mujer cercana a él, encargada de la contabilidad de su círculo cercano, y en días anteriores a otros integrantes de su entorno.

Perfil del detenido

Edad aproximada: 40 años.

Alias: “El Botox” (también referido en algunos reportes como Carlos Alejandro “N”).

Grupo criminal: Líder del grupo Los Blancos de Troya (vinculado en contextos a Los Viagras y con alianzas históricas al Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona).

Delitos principales: