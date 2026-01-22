Entrega de capos evidencia "sometimiento" de Sheinbaum a EU: David Saucedo, consultor en seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El tercer traslado de integrantes del crimen organizado a Estados Unidos durante el último año, evidencia un “sometimiento” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a las exigencias del presidente Donald Trump, consideró el consultor en políticas públicas y seguridad, David Saucedo.

En entrevista con Proceso, el experto en el análisis del comportamiento de los distintos grupos criminales que operan en México, resaltó que usar la “bandera de la soberanía” cada día resulta más insostenible para la presidenta Sheinbaum, quien “ha colaborado de manera escalonada” ante las demandas de Washington.

Saucedo resaltó que desde hace más de seis meses tuvo información privilegiada de que Trump había presentado al gobierno de Sheinbaum, una lista con “poco más de un centenar de narcotraficantes que estaban en el sistema penitenciario mexicano o en proceso de extradición, es decir, estaría haciendo falta todavía una cuarta entrega para completar con esa lista total”.

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en su conferencia matutina el 21 de enero, que la última llamada con Donald Trump, no estaba relacionada con la entrega de los narcotraficantes, el consultor considera lo contrario, por la información a la que ha tenido acceso.

Incluso, sostiene, la reciente reunión que tuvo la presidenta con la cúpula de Morena en Palacio Nacional, donde acudieron Luisa María Alcalde y el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, tiene que ver con una lista de políticos mexicanos vetados por Washington que no podrían ser postulados en las elecciones intermedias.

“Esa otra lista con nombres de políticos si existe; el gobierno norteamericano estuvo solicitando las detenciones, la puesta a disposición y encarcelamiento de alcaldes y gobernadores, sobre todo fronterizos, generales del ejército y un integrante del gabinete, que colaboran con grupos del narcotráfico en México.

“Tengo entendido que en esta revocación de visas a un porcentaje de políticos que se está realizando, tiene que ver con el próximo proceso electoral intermedio. Esa sería la razón de este encuentro de Luisa María Alcalde, Andy López Beltrán, hay una petición explicita de los norteamericanos de que no se postule a muchos de esos políticos a quienes vinculan con narcotraficantes, es decir, la presidenta se reunió con ellos justamente para cumplir con la exigencia estadunidense”, apuntó el consultor en seguridad.

David Saucedo agregó que la serie de concesiones que ha dado Sheinbaum al gobierno estadunidense, entre ellas el aterrizaje de la aeronave militar Hércules en el aeropuerto de Toluca, han sido alimentadas por el temor a una intervención militar en México.

“Me parece que mientras Donald Trump está demandando al gobierno mexicano actuar en contra de políticos de alto nivel y amenaza con realizar acciones abiertas mediante estas concesiones, como lo que ocurrió con el (avión) Hércules, la entrega de narcotraficantes, y en las próximas semanas aún no sabemos qué va a negociar, lo que hace Sheinbaum es evitar el caracazo en México”, explicó.

El consultor agrega que, a pesar de que suman ya 92 los narcotraficantes procesados o sentenciados enviados a Estados Unidos, las expresiones de inconformidad del mandatario estadunidense y de su secretario de Estado, Marco Rubio, en la forma en que Sheinbaum combate a los cárteles mexicanos, se debería a la administración paulatina de las entregas.

“Aunque México sí ha estado acatando a las directrices de Washington en temas de seguridad, lo ha hecho de manera gradual, negociando con el gobierno norteamericano. Creo que a esto se refería Marco Rubio en alguna intervención, no recuerdo si fue por redes sociales o en alguna declaración que hizo, de que era inaceptable que México mantuviera este esquema gradualista, pausado, de combate al narcotráfico, cuando lo que querían los norteamericanos era avanzar en la agenda de temas que habían solicitado de manera inicial”, abundó Saucedo.

El analista resaltó que otro punto de tensión entre México y Estados Unidos es el envío de crudo mexicano a Cuba, ya que, luego de la sustracción de Nicolás Maduro de Venezuela, nuestro país es el principal proveedor de hidrocarburos de la isla.

El experto en seguridad nacional alerta que a partir de que Donald Trump ha mantenido en su discurso la posibilidad de intervenir miliarmente en México, se advierte que el magnate estadunidense tiene un nuevo instrumento de chantaje.

“Trump utilizó el chantaje arancelario en su primer mandato y en los primeros meses el segundo para obtener concesiones de México, y lo que vemos ahora es otro caballo de Troya, lo que van a hacer cada tres o cuatro días, es amenazar a México con enviar la Fuerza Delta, enviar marines, para atacar a los barcos en México, o capturar políticos en México,

“Entonces, creo que estamos sujetos a un chantaje infinito, con esta estrategia discursiva de amenazas, pero con aranceles, y después con una intervención armada en México”, advirtió David Saucedo.