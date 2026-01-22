Expertos del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU realizarán evaluación en México

Protesta contra la tortura frente a la hoy extinta Procuraduría Federal de la República (hoy Fiscalía General de la República. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Expertos independientes que integran el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) realizarán una visita a México del 25 al 30 de enero para evaluar el avance del país “para reforzar las salvaguardias contra la tortura” desde la última vez que este organismo internacional estuvo en el país, en 2016, así como “evaluar el impacto de esas medidas en la protección de las personas detenidas”.

En una comunicación fechada en Ginebra, Suiza, la jefa de la delegación del SPT, Carmen Comas Mata, explicó que el objetivo de la visita es “examinar la implementación y el impacto de nuestras anteriores recomendaciones, para ver qué funciona en la práctica y qué aspectos aún necesitan mejorarse”.

La supervisión ocurrió después de que, por “la crisis de liquidez de las Naciones Unidas”, el año pasado el SPT suspendió su viaje a México, previsto en 2025, y es la tercera revisión in situ, que hace el organismo, siendo las anteriores las anteriores en 2008 y 2016.

De acuerdo con la comunicación, los expertos visitarán los centros de privación de la libertad de las personas, donde “mantendrá entrevistas confidenciales con detenidos, otras personas privadas de libertad y el personal que trabaja en dichas instalaciones”.

El SPT explicó que la delegación “prestará especial atención a la implementación de las recomendaciones formuladas por el Subcomité tras su visita de 2016, así como a los avances y desafíos que han surgido desde entonces”.

En su agenda, los expertos contemplan reunirse con autoridades mexicanas, con integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), adscrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como con organismos y organizaciones interesadas en la evaluación de los avances logrados en la prevención de la tortura a través de medidas legislativas y políticas, entre otras.

Al señalar que, en su estancia, podrán realizar visitas conjuntas con el MNP, la jefa de la delegación Comas Mata, consideró que la presencia del SPT es una oportunidad para continuar colaborando precisamente con el organismo mexicano creado ex profeso, y otras instituciones dedicadas a la prevención de la tortura.

“Un sistema nacional integral para la prevención de la tortura requiere de un Mecanismo Nacional de Prevención independiente, imparcial y con los recursos necesarios para realizar visitas periódicas a todos los lugares de privación de libertad y para operar en estrecha cooperación con las instituciones correspondientes y la sociedad civil”, puntualizó Comas Mata.

El MNP se estableció en 2007, después de que dos años antes México ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT, por sus siglas en inglés), que confiere al SPT el mandato de “realizar visitas a los Estados Partes y llevar a cabo visitas sin previo aviso a cualquier lugar donde las personas estén o pueden estar privadas de libertad”.

Tras la supervisión, el SPT emitirá un informe confidencial que será entregado al Estado mexicano, con observaciones y recomendaciones, documento que se mantendrá en esa condición, “a menos que el gobierno mexicano decida hacerlo público como ocurrió con los informes posteriores a las visitas de 2008 y 2016”.

Los expertos que conforman la delegación del SPT son: Carmen Comas Mata (España), Marco Feoli Villalobos (Costa Rica), María Luisa Romero (Panamá) y Martin Zinkler (Alemania).