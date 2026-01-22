IMSS: Los tres tipos de pensión que otorga y quiénes la pueden recibir

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó que las pensiones se clasifican de acuerdo con la causa que las origina, la edad del asegurado, las semanas cotizadas y el régimen bajo el cual comenzó a cotizar. Estas variables determinan tanto el acceso al beneficio como el monto que se recibe al momento del retiro.

De acuerdo con la normatividad vigente, las pensiones del IMSS se agrupan en:

Pensiones por edad

Por riesgos o condiciones médicas

Pensiones destinadas a beneficiarios

Además, existen modalidades voluntarias que permiten a los trabajadores continuar o ampliar su historial de cotización, lo que puede influir directamente en su pensión futura.

Qué tipos de pensión reconoce el IMSS actualmente

El IMSS reconoce diversos tipos de pensión. Entre las principales se encuentran la Cesantía en Edad Avanzada, que se otorga a partir de los 60 años de edad; y la pensión por Vejez, que se concede a los 65 años, siempre que se cumpla con el número mínimo de semanas cotizadas que establece la ley correspondiente.

También se contemplan las pensiones por Invalidez, aplicables cuando una persona pierde la capacidad de trabajar por causas ajenas a riesgos laborales, y las pensiones por Incapacidad Permanente derivada de Riesgo de Trabajo, que se otorgan cuando un accidente o enfermedad se relaciona directamente con la actividad laboral.

En caso de fallecimiento del asegurado o pensionado, el IMSS puede otorgar pensiones a los beneficiarios legales, como viudez, orfandad o ascendientes, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El papel del régimen de cotización en la pensión

El instituto explicó que existen dos regímenes principales de pensión: el régimen anterior a julio de 1997 y el régimen posterior a esa fecha. La diferencia entre ambos radica en la forma de calcular la pensión y en los requisitos de semanas cotizadas.

Las personas que comenzaron a cotizar antes de julio de 1997 pueden pensionarse bajo reglas que consideran el salario promedio y las semanas acumuladas. En cambio, quienes cotizan bajo el régimen posterior a 1997 dependen del ahorro acumulado en su cuenta individual administrada por una Afore.

El régimen bajo el cual se cotizó determina no solo el monto de la pensión, sino también las opciones disponibles para recibirla.

Modalidades de pago para quienes cotizan bajo la Ley 97

Para los trabajadores afiliados al régimen posterior a 1997, el IMSS contempla distintas modalidades para el pago de la pensión una vez que se cumplen los requisitos de edad y semanas cotizadas.

Una de ellas es la renta vitalicia, mediante la cual una aseguradora se encarga de pagar la pensión de por vida. Otra opción es el retiro programado, en el que la Afore administra los recursos y realiza los pagos conforme al saldo acumulado. También existe la pensión mínima garantizada, que se otorga cuando el ahorro no alcanza el monto mínimo establecido por ley y el Gobierno federal cubre la diferencia.

Modalidades voluntarias que influyen en el retiro

Además de los tipos de pensión, el IMSS cuenta con modalidades voluntarias que permiten a los trabajadores seguir cotizando sin una relación laboral activa. Estas modalidades pueden impactar el número de semanas cotizadas y el salario base de cotización registrado.

La Modalidad 40, conocida como continuación voluntaria en el régimen obligatorio, permite a las personas que dejaron de trabajar para un patrón continuar aportando al IMSS con el objetivo de incrementar su promedio salarial y mejorar el monto de su futura pensión.

Otra alternativa es la Modalidad 10, dirigida a trabajadores independientes o personas sin relación laboral subordinada, quienes pueden incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio para acumular semanas de cotización y acceder a prestaciones, incluida la pensión.

Cómo influyen las modalidades en el monto de la pensión

El IMSS señaló que las decisiones relacionadas con el tipo de pensión y las modalidades de cotización influyen directamente en el monto final que recibirá el trabajador al retirarse. Factores como la edad al pensionarse, el número total de semanas cotizadas y el salario base registrado son determinantes en el cálculo.

Asimismo, mantener la continuidad en las cotizaciones puede facilitar el cumplimiento de los requisitos legales y permitir el acceso a servicios médicos durante la etapa previa al retiro.

Información clave para planear el retiro

El instituto recomendó a los asegurados revisar periódicamente su historial de cotización, identificar el régimen bajo el cual se encuentran y conocer las modalidades disponibles antes de iniciar el trámite de pensión. Esta información permite tomar decisiones anticipadas conforme a la trayectoria laboral y a las condiciones personales de cada trabajador.

El IMSS mantiene disponibles sus canales de atención y orientación para que los asegurados consulten los requisitos específicos y aclaren dudas relacionadas con su situación pensionaria.