Internet CFE: estos son los 3 planes disponibles para conectarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece tres modalidades de servicio de internet a través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, como parte de la estrategia federal de conectividad orientada a ampliar el acceso a telecomunicaciones en distintas regiones del país.

Los servicios se comercializan bajo el esquema Internet para el Bienestar y operan como alternativas de conectividad móvil e inalámbrica sin contratos forzosos, con opciones de prepago y recargas flexibles. La CFE opera como un Operador Móvil Virtual, utilizando infraestructura de la Red Compartida para brindar cobertura en diversas zonas del territorio nacional.

Internet móvil con chip o eSIM, el primer plan disponible de la CFE

El primer plan que ofrece la CFE corresponde al internet móvil mediante chip físico o eSIM, dirigido a teléfonos celulares compatibles y desbloqueados. Este servicio funciona bajo un esquema prepago mensual y permite a los usuarios acceder a datos móviles, así como a servicios de llamadas y mensajes de texto incluidos en algunos paquetes.

Los planes de internet móvil de la CFE se caracterizan por no requerir contratos de largo plazo ni plazos mínimos de permanencia. Los usuarios pueden elegir paquetes con distintas cantidades de datos, de acuerdo con sus necesidades de navegación y comunicación.

Este tipo de plan está diseñado para uso individual y permite realizar recargas mensuales o periódicas. La vigencia del servicio depende del paquete contratado y comienza a contar a partir de la activación del chip o la eSIM.

Internet inalámbrico MiFi, la opción para varios dispositivos

La segunda modalidad corresponde al internet inalámbrico mediante dispositivos MiFi, que permiten transformar la señal móvil en una red Wi-Fi portátil. Este servicio está dirigido a hogares, oficinas pequeñas o usuarios que requieren conectar varios dispositivos de forma simultánea.

Para utilizar este plan, el usuario debe contar con un módem MiFi compatible. La CFE ofrece paquetes de datos con diferentes vigencias, que pueden ser mensuales, semestrales o anuales, dependiendo del consumo previsto.

El servicio MiFi permite conectar computadoras, tabletas y teléfonos celulares sin necesidad de una instalación fija. La velocidad y disponibilidad del servicio dependen de la cobertura móvil en la zona donde se utilice el dispositivo.

Este plan se presenta como una alternativa para zonas donde no existe infraestructura de internet fijo o donde los usuarios buscan una solución portátil.

Recargas flexibles por días, el tercer plan de conectividad

El tercer plan que ofrece la CFE corresponde a recargas flexibles por periodos cortos, diseñadas para usuarios que requieren acceso temporal a internet o que no desean adquirir paquetes mensuales completos.

Estas recargas permiten contratar servicios de datos por periodos que pueden abarcar desde varios días hasta semanas, con cantidades de gigabytes definidas según el paquete seleccionado. Este esquema está disponible tanto para usuarios de internet móvil con chip como para quienes utilizan dispositivos MiFi.

La modalidad de recargas ofrece flexibilidad en el uso del servicio, ya que el usuario puede activar el acceso únicamente cuando lo necesita, sin compromisos adicionales.

Características comunes de los planes de internet de la CFE

Los tres planes de internet que ofrece la CFE comparten características generales. Todos operan bajo un esquema de prepago, sin contratos obligatorios ni penalizaciones por cancelación. El servicio se limita a territorio nacional y está sujeto a la cobertura disponible en cada región.

La contratación de los planes requiere verificar la compatibilidad del dispositivo y la disponibilidad de señal en la zona donde se utilizará el servicio. La CFE recomienda revisar previamente la cobertura antes de adquirir cualquier paquete.

Los servicios de internet de la CFE forman parte de una estrategia pública que busca ampliar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, especialmente en localidades con cobertura limitada de servicios comerciales.

Cómo contratar los planes de internet de la CFE

Para contratar cualquiera de los planes, los usuarios deben contar con un dispositivo compatible y adquirir el chip, eSIM o módem correspondiente. La activación del servicio se realiza tras la compra del paquete seleccionado y la validación del equipo.

Las recargas y renovaciones pueden realizarse de forma periódica, de acuerdo con las condiciones de cada plan. La CFE mantiene disponibles sus servicios de conectividad como parte del programa Internet para el Bienestar, enfocado en ampliar la inclusión digital en México.