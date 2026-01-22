La Suprema Corte compra nuevas camionetas blindadas para los ministros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a medias de austeridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovó la flotilla de camionetas asignadas a los ministros y afirmó que las recibidas de la anterior administración eran obsoletas.

Usuarios de redes sociales difundieron fotografías de la llegada de nuevas camionetas blindadas a la SCJN.

Por ello, el Máximo Tribunal explicó que la compra de nueve camionetas blindadas Grand Cherokee, de la marca Jeep, tiene como objetivo garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y protección de los ministros.

“Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”, refirió la Corte mediante un comunicado.

“Dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.”

La Corte explicó que, para no gastar más, realizó la compra al mismo tiempo que vendió un parque vehicular mayor al que compró.

La Suprema Corte no reveló cuánto costaron las camionetas.