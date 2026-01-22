Nueva estafa digital: correos falsos de Netflix buscan robar datos personales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió una alerta preventiva ante la detección de correos electrónicos falsos que suplantan a Netflix con el objetivo de obtener datos personales, contraseñas e información bancaria de los usuarios.

De acuerdo con la advertencia difundida por las autoridades capitalinas, los mensajes forman parte de una modalidad de fraude digital conocida como phishing, en la que los ciberdelincuentes utilizan la identidad gráfica y el lenguaje de empresas reconocidas para generar confianza entre los destinatarios y provocar que compartan información sensible.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Correos imitan el diseño oficial y simulan problemas con la suscripción

La Policía Cibernética informó que los correos identificados reproducen elementos visuales similares a los utilizados por Netflix, como logotipos, colores y formatos de comunicación. En el contenido del mensaje, los remitentes señalan supuestos problemas con la cuenta, incluyendo avisos como que la suscripción venció o que existe un error con el método de pago registrado.

Las autoridades detallaron que, al hacer clic en los enlaces incluidos en estos mensajes, los usuarios son redirigidos a sitios web falsos que simulan ser portales oficiales. En estas páginas se solicita ingresar datos como correo electrónico, contraseñas y números de tarjetas bancarias, información que posteriormente puede ser utilizada para realizar cargos no autorizados o accesos indebidos a cuentas personales.

Riesgos asociados al phishing y robo de información

La SSC explicó que este tipo de fraude digital representa un riesgo directo para la seguridad de la información personal y financiera de los usuarios. Una vez que los datos son obtenidos, los ciberdelincuentes pueden utilizarlos para cometer fraudes económicos, suplantación de identidad u otras actividades ilícitas en plataformas digitales.

La dependencia señaló que este tipo de correos no se limita a una sola marca o servicio, pero en este caso se identificó un incremento de mensajes que utilizan el nombre de Netflix como gancho para engañar a los usuarios, aprovechando el uso extendido de la plataforma en el país.

Recomendaciones para identificar correos fraudulentos

Como parte de la alerta, la Policía Cibernética difundió una serie de recomendaciones para que los usuarios reduzcan el riesgo de ser víctimas de este tipo de engaños. Entre las principales medidas se encuentran no abrir enlaces sospechosos ni interactuar con mensajes enviados por remitentes desconocidos.

Las autoridades también exhortaron a verificar que los sitios web donde se solicite información cuenten con direcciones oficiales y protocolos de seguridad, así como a desconfiar de mensajes que generen urgencia o soliciten acciones inmediatas relacionadas con pagos o actualización de datos.

Además, recomendaron el uso de contraseñas seguras, distintas para cada cuenta, y la activación del doble factor de autenticación cuando esté disponible, así como mantener actualizados los dispositivos electrónicos y contar con herramientas de protección digital.

Netflix no solicita datos personales por correo

La SSC recordó que Netflix no solicita información personal, contraseñas ni datos bancarios a través de correos electrónicos. Ante cualquier notificación relacionada con la cuenta, las autoridades sugieren que los usuarios ingresen directamente a la plataforma desde su navegador o aplicación oficial, sin utilizar enlaces recibidos por correo.

También recomendaron revisar de manera periódica los movimientos bancarios y reportar de inmediato cualquier cargo no reconocido para reducir posibles afectaciones económicas derivadas de este tipo de fraudes.

Canales oficiales para reportar intentos de fraude

La Policía Cibernética indicó que las personas que reciban correos sospechosos o que consideren haber sido víctimas de este tipo de engaño pueden realizar un reporte a través de los canales oficiales de la SSC. Entre ellos se encuentran el número telefónico de atención de la Policía Cibernética, el correo institucional destinado a denuncias digitales y las cuentas oficiales en redes sociales.

Las autoridades señalaron que el reporte oportuno permite identificar patrones, prevenir nuevos casos y emitir alertas preventivas a la ciudadanía ante posibles campañas de fraude digital en circulación.