PAN reclama opacidad de la SCJN por cancelar acceso a información de nóminas y directorio

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El diputado federal del PAN, Daniel Chimal, lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya cancelado de un plumazo el acceso a información desde su sitio web, ya que afirmó que hasta hoy su portal no tiene publicado el sueldo, directorio e información de nómina que antes, era transparente y al alcance de cualquier ciudadano.

El legislador también acusó que Morena extinguió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), porque no les gusta la transparencia y porque quería atrapar al Poder Judicial (PJ) para juzgar, encarcelar y extraer presupuesto para sus allegados.

“El nuevo Poder Judicial logró distinguirse de lo anterior, ahora se identifica con lo más oscuro que tiene el oficialismo, la opacidad en el ejercicio del gasto.

“Vemos con preocupación que esta situación va acompañada de otro brazo ejecutor, que pudieran ser las sentencias, resoluciones y casos controvertidos que ahora pudieran estar en la total oscuridad”, enfatizó.

Por lo que informó que el PAN solicitará a la Corte retomar los ejercicios en materia de apertura de datos y no dejar al aire la información que requieren los ciudadanos o cualquier persona.

“No estamos dispuestos a darle bandeja de oro a los nuevos ministros del acordeón si en materia de presupuesto van por la opacidad, que esperamos en términos de impartición de justicia”, advirtió.