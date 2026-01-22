PRI propone ampliar por dos años el plazo de registro de líneas celulares

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El senador del PRI, Ángel García Yáñez, presentó una iniciativa para reformar el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el propósito de ampliar por dos años el plazo del registro obligatorio de líneas celulares y prevenir afectaciones graves a millones de personas usuarias, así como riesgos a la privacidad y a la inclusión digital.

La iniciativa expone que el registro de entre 158 y 160 millones de líneas móviles en un periodo con cierre en junio de 2026 exige alrededor de 924 mil registros diarios, una meta inviable desde el punto de vista técnico y operativo.

“Este esquema exige alrededor de 924 mil registros diarios, una meta inviable desde el punto de vista técnico y operativo. Esta presión ha generado saturación de plataformas, fallas recurrentes y vulnerabilidades que expusieron datos sensibles de usuarios”, advirtió.

“Por ello, la iniciativa plantea la ampliación del plazo a 740 días hábiles y la asignación de 90 días naturales a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para el ajuste de lineamientos”.

El senador tricolor afirmó que el combate al delito no puede traducirse en la desconexión de millones ni en la exposición de datos personales, ya que, resaltó, la seguridad debe avanzar con inclusión, legalidad y respeto a los derechos fundamentales.

Además, recordó que experiencias nacionales e internacionales evidencian los riesgos de plazos rígidos, “en México, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil desapareció tras la comprobación de que no redujo delitos y sí vulneró derechos”.