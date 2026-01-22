Salida de Gertz Manero de la FGR y designación como embajador fue un "amigable acuerdo": Monreal

Conferencia de prensa del diputado Ricardo Monreal, el jueves 22 de enero de 2025. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la salida de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y su designación como embajador de Gran Bretaña fue en un “amigable” acuerdo que él decidió, ya que, entiende que los ciclos concluyen.

Previo a la comparecencia de Alejandro Gertz Manero en la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, Ricardo Monreal, comentó, en la breve reunión que tuvo con el fiscal, que él está muy contento con la nueva encomienda.

“Me comentó que fue un amigable acuerdo, que él decidió, porque él entendía muy bien que los ciclos se concluyen, y que hoy se inicia otro. Pero lo vi en muy buenos términos, amable, muy emocionado por cumplir una misión diplomática de México en este lugar. Para mí, Reino Unido debe de tener la mejor diplomacia del mundo, es de las más clásicas y tradicionales del mundo, e ir a Reino Unido me parece que para muchos es un sueño”.

El diputado morenista afirmó que Alejandro Gertz Manero no ve su designación como embajador de Gran Bretaña como un exilio, sino como una responsabilidad más.

En la reunión también hablaron sobre la gran responsabilidad de estar en la embajada de Reino Unido y la responsabilidad de que hoy la geopolítica ha cambiado después del discurso de ayer de Donald Trump.

Alejandro Gertz Manero acudió a la Cámara de Diputados alrededor de las 10:00 de mañana y se reunió con Ricardo Monreal, previo a su comparecencia, misma que comenzó al filo del mediodía, media hora después de lo previsto.