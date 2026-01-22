SeMujeres busca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada con protocolo de feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) se fijó la meta sexenal de consolidar convenios de participación con las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para lograr que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, desde el primer momento, bajo el protocolo de feminicidio.

La intención, según la secretaria Citlalli Hernández Mora, es “erradicar la impunidad y garantizar que todas las mujeres y niñas en México cuenten con una protección jurídica efectiva”, como parte del compromiso presidencial de poner los derechos de las mujeres en el centro de la vida pública.

Dicha propuesta fue presentada por la funcionaria ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) el pasado 5 de diciembre.

La exsecretaria general de Morena explicó ayer en un comunicado que, con la alianza con las fiscalías estatales, se busca que todas las entidades tengan “fiscalías especializadas que operen bajo estándares homogéneos y con personal debidamente capacitado” en metodología con perspectiva de género.

Destacó que, si bien no tiene facultades de investigación directa, sí puede promover la justicia, impulsar el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad, así como promover y diseñar políticas públicas. Por ello, dijo que la estrategia colaborativa con las fiscalías “es esencial”.

Como parte de esa colaboración, la dependencia subrayó la presencia “estratégica” de la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres en las fiscalías “para facilitar que las víctimas cuenten con un debido acompañamiento y, quienes así lo requieran, accedan a las medidas de protección necesarias”.

Y dijo que, al acompañar y supervisar procesos ministeriales y judiciales, la Secretaría de las Mujeres “reafirma su compromiso de transformar el sistema de justicia para que las mujeres recuperen la confianza en las instituciones”.

Dicha estrategia se presenta en el contexto de que en México, siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación.

El 10 de diciembre del 2025, Día Internacional de los Derechos Humanos, la Red Nacional de Refugios (RNR) denunció que, de enero a octubre, dos mil 375 mujeres fueron asesinadas, lo que significa que cada tres horas una mujer es víctima de feminicidio.

Más: cada día 755 mujeres viven violencia familiar, cada 2 minutos un hombre ejerce violencia machista contra una mujer y cada hora se registran dos víctimas de violencia sexual, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).