Sin cuestionamientos, Comisión Permanente avala que Gertz Manero sea embajador en Reino Unido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En comparecencia "light", sin los cuestionamientos de legisladores del PAN y el PRI y en apenas una hora, la Primera Comisión de la Permanente: Asuntos Políticos e Internacionales ratificó a Alejandro Gertz Manero como embajador de Gran Bretaña, tras su turbia renuncia forzada ede la Fiscalía General de la República (FGR).

La Comisión aprobó la designación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum por 10 votos a favor y una abstención por parte de Movimiento Ciudadano (MC) al considerar que no cuenta con la experiencia profesional para desempeñar el puesto como embajador.

Durante su comparecencia, Alejandro Gertz Manero prometió que nunca se saldrá de la política internacional de México, ya que ha sido uno de los ejemplos y valores que han sido reconocidos a nivel internacional.

“Lo único que debe de hacer la embajada de México ante estos organismos es cumplir rigurosamente todos los principios de política exterior que tiene México y que nos ha permitido trascender de las crisis constantes en que hemos vivido y que estamos viviendo y que viviremos.

“Y yo creo que con el apoyo y con la directriz de la de la Secretaría de Relaciones, del señor secretario, por supuesto, del Gobierno de la República, nosotros vamos a poder manejar esto en un marco bastante, este, fácil de poder resolver. Nunca nos saldemos de lo que es la política internacional de México, que ha sido uno de los ejemplos y uno de los valores que más nos han reconocido a nivel internacional”, detalló.

Luego de la ratificación por parte de la Comisión de Alejandro Gertz Manero, el próximo lunes tomará protesta como embajador de la Gran Bretaña ante el Pleno.