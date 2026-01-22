Tras detención de “El Botox”, bloqueos en Apatzingán fueron desactivados

MORELIA, Mich. (apro).- Tras la detención de Alejandro Sepúlveda Arellano alias “El Botox”, líder de la célula delictiva “Los Blancos de Troya”, la mañana de este jueves se registraron bloqueos en las carreteras Apatzingán-Tepalcatepec y Apatzingán-Aguililla en Michoacán.

El reporte provino del C5 Michoacán sobre vehículos que obstruían las carreteras en las comunidades de Chandio, El Recreo y Cenobio Moreno.

En conferencia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que los bloqueos fueron retirados de manera inmediata a partir del plan instrumentado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil del Estado.

“No hay en este momento ningún bloqueo, no hay quema de vehículos, está la presencia de las fuerzas federales y estatales en la zona respaldados vía aérea también con helicópteros”, dijo.

La detención de “El Botox” se concretó a las 07:22 horas de este jueves en la localidad de Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista, en un operativo conjunto que involucró a fuerzas federales y estatales, “sin haber realizado un solo disparo”, conforme al secretario de seguridad Pública del Estado, José Antonio Cruz Medina.

Pese a que desde el mediodía del miércoles en redes sociales hubo reportes y videos sobre el fuerte operativo desplegado en la localidad de Cenobio Moreno, que incluyó el uso de un helicóptero, Alfredo Ramírez aseguró que el sigilo y la sorpresa permitieron la detención del presunto homicida del líder limonero Bernardo Bravo.

El fiscal del Estado, Carlos Torres Piña, detalló que “El Botox” cuenta con siete órdenes de aprehensión tanto en lo estatal como en lo federal.

“A nivel de Estados Unidos también cuenta con órdenes de presentación ante la justicia norteamericana, de todos es sabido que también tenía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, recordó Alfredo Ramírez.

El desglose proporcionado por Carlos Torres señala que en 2005 fueron emitidas dos órdenes de aprehensión contra “El Botox”, lo mismo que en 2024; en 2023, 2022 y 2000 se expidió una cada año respectivamente. Dos son por tentativa de homicidio, tres por extorsión y las otras por homicidio.

Además del asesinato de Bernardo Bravo, “El Botox” había sido señalado por participar en el homicidio del líder autodefensa Hipólito Mora, ocurrido en 2023, así como en el de Javier Ureña González, alcalde provisional de Buenavista en 2018.

En el operativo también se detuvo a Eder N., de 18 años, y Esteban N., de 29, quienes fungían como escoltas de “El Botox”, así como Sandra Lizbeth N. que era su operadora financiera.