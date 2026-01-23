Condenan “el hostigamiento y el acoso laboral” en embajadas de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin referirse directamente a Josefa González Blanco Ortiz Mena, la embajadora saliente de México en Londres, la Asociación del Servicio Exterior Mexicano repudió hoy el "hostigamiento y el acoso laboral" en las representaciones de México en el exterior, y recalcó que estas prácticas son "contrarias" a los principios que rigen el cuerpo diplomático de carrera del país.

En un pronunciamiento público, la organización urgió la Cancillería a no solapar las denuncias y a "asumir de manera responsable su papel en la prevención, atención y, en su caso, determinación de responsabilidades", so riesgo de debilitar la "cohesión de los equipos" y de afectar la "eficiencia de las representaciones".

Noticias Relacionadas Sin cuestionamientos, Comisión Permanente avala que Gertz Manero sea embajador en Reino Unido

Aunque el comunicado tiene un mensaje genérico, parece tener una dedicatoria a Josefa González Blanco, quien tuvo 16 denuncias de acoso laboral durante sus casi 5 años como embajadora en Londres, cargo que dejará en días próximos para ceder el lugar al exfiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Un reportaje del diario El País, publicado el pasado lunes 20, documentó las denuncias y destapó las conductas autoritarias de la efímera secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el rotativo español, González trataba al personal de la Embajada como su servidumbre, y utilizaba el recinto diplomático para organizar fiestas personales, dejando en un segundo plano su labor para estrechar los lazos políticos, económicos y culturales con Gran Bretaña.

La mujer, hija del exgobernador chiapaneco Patrocinio González Garrido --a la poste secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari--, fue una de las cercanas a López Obrador que recibió una embajada en una capital europea sin tener experiencia diplomática ni formar parte del Servicio Exterior Mexicano, una práctica heredada del priismo que consiste en recompensar a aliados con representaciones diplomáticas en lugares codiciados.