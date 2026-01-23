Detienen en México a Ryan Wedding, exdeportista olímpico protegido del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, dio a conocer la detención en territorio mexicano del exdeportista olímpico Ryan Wedding, quien enfrenta cargos por narcotráfico y asesinato de un testigo federal, además de figurar en la lista de los 10 delincuentes más buscados por el FBI.

Las autoridades estadunidenses, quienes habían fijado una recompensa de 15 millones de dólares para quien diera información que condujera a la detención de Wedding, informaron que el ciudadano de origen canadiense fue detenido la noche del jueves por los propios agentes del FBI como parte de un operativo coordinado con elementos mexicanos.

Asimismo, la fiscal adelantó que Wedding ha sido trasladado vía aérea a los Estados Unidos para enfrentar los procesos que siguen en su contra.

“Agentes del Departamento de Justicia han detenido a otro miembro e la lista de los más buscados del FBI: Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico convertido en presunto capo violento de la cocaína”, compartió Bondi en sus redes sociales.

“Esto es resultado directo del liderazgo de ley y orden del presidente Trump, con quien los delincuentes no tienen refugio… Agradecemos a nuestro excelente embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas su apoyo en este caso”, agrega su mensaje.

El operativo se dio en el marco de la visita a México de Kash Patel, director del FBI, quien se entrevistó con el secretario de seguridad, Omar García Harfuch y el embajador Ronald Douglas Johnson.

"Durante los encuentros con el director del FBI y el embajador se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países”, compartió García Harfuch en su cuenta de X.

Bajo los alias de "Public Enemy", "Giant" o el “Jefe”, Wedding es señalado por ser protegido del Cártel de Sinaloa, encabezar una red para traficar cocaína a Canadá y ser parte de varios asesinatos relacionados a los delitos contra la salud.

Con tan sólo 20 años de edad, Ryan Wedding fue seleccionado canadiense para competir en el snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Salt Lake City, Estados Unidos, en 2002, finalizando en la posición 24 en la prueba de eslalon gigante paralelo.