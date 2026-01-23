Detienen en Veracruz al presunto feminicida de Astrid y su hijo, asesinados en Zapopan

GUADALAJARA, JAL.. (apro).- Eduardo Salvador “N”, presunto responsable del feminicidio de Astrid Noemí Cruz, de 37 años, y del asesinato de su hijo adolescente de 16 años, ocurrido en marzo pasado en Zapopan, hechos en los que también resultó lesionada la hija menor de la víctima, Isabella, de 9 años, quien sufrió una fractura de cráneo, fue capturado en el estado de Veracruz, informó la vicefiscal para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y la Familia en Jalisco, Elizabeth Canales.

La vicefiscal Elizabeth Canales informó que la captura se concretó en un centro comercial de la zona dorada de Veracruz, tras un trabajo de investigación que sumó más de 100 diligencias, siete tomos y el análisis de alrededor de 1,500 horas de video, con apoyo de la Fiscalía de Veracruz.

Canales mencionó que, aunque inicialmente se manejó información de que el sospechoso podría haber huido a estados como México o Sinaloa, las investigaciones avanzaron y se logró determinar que residía en Veracruz.

“Quiero mencionarles que inicialmente traíamos información, primero de que se había ido al Estado de México, incluso al estado de Sinaloa, pero conforme fueron avanzando las investigaciones se pudo advertir que esta persona estaba viviendo en el estado de Veracruz. De hecho, se incursionó en algunas ocasiones para tratar de localizarlo en aquella localidad”, puntualizó.

La vicefiscal informó que la detención se realizó en un centro comercial de la zona dorada de Veracruz. Se documentó que Eduardo Salvador “N” utilizaba otro nombre y había modificado su apariencia para evadir la justicia. Además, se tiene registro de que estaba atento a los medios de comunicación y publicaciones relacionadas con el caso, y que contaba con conocimientos en temas de tecnología, lo que le permitía mantenerse oculto.

Eduardo Salvador “N” arribó a Guadalajara la noche del miércoles y fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional; se encuentra en el reclusorio de Puente Grande.

La expareja de Astrid y padre de las dos víctimas menores de edad, Francisco Armenta Acosta, indicó que espera que se haga justicia.

“Yo sé que Dios hace justicia y será cuestión de tiempo. Ya está esta persona detenida y esperemos que se haga justicia bien, para que no vuelva a salir y no vuelva a dañar a otra gente, a otros niños, porque no se vale. No se vale que le haya pegado a unos niños, a mi hijo que tenía dieciséis años. Ahorita, con esta noticia, me vuelve a recordar todo otra vez y me pongo mal, y me pregunto por qué, por qué se fue, ¿verdad? Pero bendito Dios que ya está detenido”, señaló.

El padre de Isabella manifestó que la niña se recuperó de la agresión, se encuentra en buen estado de salud y se dijo aliviado por la captura del agresor.

“Está muy bien mi hija, haga de cuenta que como si no tuviera nada. Desde el momento que yo se la ofrecí a Dios, él me la dejó, y es un milagro mi hija, porque realmente estaba muy golpeada. Es un milagro que esté bien, que esté como si nada. Inclusive hace rato que andaba conmigo, me dio la noticia mi cuñada y andaba ella conmigo. Es muy fuerte mi hija, me dice: ‘papá, qué bueno que se va a hacer justicia por mi hermano, por mi mamá’. Nos vinimos a casa y tengo unas fotos y me las puso para que le diera besos. Es muy fuerte mi hija, es mi fuerza y tengo que estar fuerte para sacarla adelante”.