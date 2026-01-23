“El Botox” tenía al menos nueve órdenes de aprehensión, revela García Harfuch

PUEBLA, Pue., (apro).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Carlos Alejandro N, alias “El Botox”, tenía pendientes al menos nueve órdenes de aprehensión, entre ellas seis por extorsión y tres por homicidio calificado, el último de ellos contra el líder de los limoneros de Michoacán, Bernardo Bravo.

En rueda de prensa en esta ciudad, indicó que el delincuente detenido durante un operativo conjunto con la Defensa Nacional, la Marina y la Fiscalía General de Michoacán, fue trasladado a la Ciudad de México en un helicóptero del Ejército Mexicano.

Reveló que además en las últimas horas se han realizado otras detenciones del mismo grupo delictivo entre ellas una mujer que era la encargada de llevarle la contabilidad de sus operaciones y que la semana pasada se ejecutaron otras aprehensiones de integrantes del círculo cercano del detenido, quien tendría contactos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario indicó que ya las autoridades llevaban tiempo de estarlo siguiendo hasta que en este operativo el Botox fue ubicado en uno de sus domicilios y, aunque trató de huir, fue capturado por una de las agentes de la SSPC.