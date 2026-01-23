Embajador de EU ratifica versión de García Harfuch: Ryan Wedding se entregó

Ryan Wedding es bajado de un avión en el Aeropuerto Internacional de Ontario, California. Foto: FBI vía AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En eco a la versión del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo sobre el arresto del presunto narcotraficante y exatleta olímpico Ryan Wedding, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, planteó que el ciudadano canadiense realizó una "entrega voluntaria" como "resultado de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos".

En medio de las versiones encontradas sobre la detención de Wedding, y la duda sobre el rol de agentes del FBI en México, Johnson recalcó que el suceso fue producto de una "estrecha colaboración" entre los gobiernos de Sheinbaum y de Donald Trump, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República --del lado mexicano--, y del Departamento de Justicia y el FBI por el lado estadunidense.

La "entrega voluntaria" del exatleta de snowboard, al que el gobierno de Estados Unidos acusa de haberse convertido en un operador importante del tráfico de drogas, responsable del trasiego de cientos de kilos de cocaína hacia Estados Unidos en contubernio con el Cártel de Sinaloa, contrasta con las declaraciones de la fiscal general estadunidense, Pamela Bondi, quien dio la primicia en su cuenta de X, donde sostuvo que agentes del FBI habían aprehendido a Wedding.

Muy al estilo de la administración Trump, Bondi agradeció a las autoridades mexicanas por "apoyarnos en este caso".

Aunque el gobierno de México y el de Estados Unidos finalmente coincidieron en la entrega voluntaria --versiones de prensa hablan de semanas de negociaciones con el canadiense--, permanece una interrogante sobre los pormenores de la captura, pues resultó inverosímil la declaración de Kash Patel, el director del FBI, quien atribuyó a la "coincidencia" que la captura de Wedding ocurriera precisamente en el momento en que él se encontraba de visita en México. De hecho, Patel se llevó a Wedding en su vuelo de regreso a Estados Unidos.

El propio Kash Patel atribuyó la captura al Equipo de Rescate de Rehenes del FBI --Hostage Rescue Team (HRT), en inglés--, el mismo grupo que participó en el secuestro del expresidente venezolano Nicolás Maduro en plena noche en Caracas, al que aplaudió por su "precisión, disciplina y total profesionalismo" ante una operación "de margen nulo y de alto riesgo".